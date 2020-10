Top giornalisti più 'social'. Primo ancora Scanzi, fa 5 volte il suo direttore

Per il sesto mese consecutivo Andrea Scanzi è primo nella classifica dei giornalisti più popolari sui social stilata da Sensemakers per Primaonline sulla base dei dati di Shareablee. Come in agosto, dopo di lui in classifica ci sono Lorenzo Tosa al secondo posto, Enrico Mentana al terzo, e quarto Nicola Porro. In discesa, invece, dal quinto posto di agosto (da 1,6 milioni di interazioni) per Selvaggia Lucarelli.

Dopo le 7,8 milioni di interazioni totalizzate in estate, la firma del Fatto Quotidiano (sebbene con un milione di interazioni in meno rispetto al mese precedente) continua in pole position rispetto ai colleghi, sia per quanto riguarda la somma di commenti, condivisioni e like (6,6 milioni) sia per quanto riguarda le video views: 14,2 milioni, quasi il triplo di Porro (Tosa e Mentana non pubblicano video su Facebook e YouTube). La firma de Il Fatto Quotidiano fa 5 volte il suo direttore Marco Travaglio, che dal settimo posto si posiziona al sesto.

Scanzi e Tosa protagonisti anche della classifica 'post più popolari', il primo (137mila interazioni) di Tosa dedicato a Vanessa Incontrada che ha posato nuda sulla copertina di Vanity Fair, “mettendo in mostra con orgoglio ogni centimetro di pelle, ogni chilo in più, ogni supposta ‘imperfezione’ nel mondo dell’omologazione perfetta”. Anche il quinto di Tosa, tutti gli altri di Scanzi. I temi dominanti vanno dal Covid-19 all’uccisione di Willi Montero. Due post, invece, prendono di mira Salvini e la Lega, principali obiettivi polemici del giornalista.

Il referendum sul taglio dei parlamentari e le elezioni amministrative non entrano nella top ten dei post più performanti, anche se sono stati al centro del dibattito in settembre sui social, contribuendo a orientare le scelte degli elettori.

Lo sport è un’altro degli argomenti preferiti sui social, come dimostra la presenza nella top 15 di un consistente drappello di giornalisti sportivi. Questo mese sono cinque: al quinto posto c’è Gianluca Di Marzio, conduttore di SkySport; al settimo Alfredo Pedullà, collaboratore di Sportitalia e della Gazzetta dello Sport; al decimo Fabrizio Biasin, caporedattore di Libero; al 13esimo Romeo Agresti, corrispondente della Juventus per Goal.com; infine al 15esimo Guido Meda, la voce dei motori di Sky Sport e Dazn, l’unica new entry del mese.

Tra le novità della classifica Fabio Salamida, che scrive per TPI, guadagna tre posizioni e si piazza all’ottavo posto. Saverio Tommasi, reporter di Fanpage, è undicesimo. Gad Lerner, passato di recente da Repubblica al Fatto, è 14esimo.

La Top 15