Top social programmi tv: Sanremo 2024 da record. Super Masterchef. E Amici...

Top social programmi tv: Sanremo 2024 da record. Amici-Masterchef che battaglia

Il ‘Festival di Sanremo’ domina il mese di febbraio programmi tv più attivi sui social prodotta per Primaonline da Sensemakers. La rassegna canora presentata da Amadeus fa il vuoto dietro di sè con 34,4 milioni di interazioni (22 milioni nel 2023) e soprattutto 263 milioni di video views (139 milioni un anno fa). Al secondo posto Amici di Maria De Filippi con 6,3 milioni di interazioni (in calo del -25%) e 39,4 milioni di video views (-48%). Chiude il podio Masterchef che il 29 febbraio ha celebrato la finale proclamando il trionfo di Eleonora Riso (qui chi è la vincitrice del cooking show di Sky) e porta a casa 5,5 milioni di interazioni, con 39,9 mln di video views (e qui è appena davanti ad Amici).

Top social programmi tv, Striscia la Notizia boom nei video

Sul fronte video picco di ‘Striscia la Notizia’ a quota 42,3 milioni dove è addirittura all'inseguimento di Sanremo. In top cinque, il ‘Grande Fratello’ che registra un incremento di interazioni (+29% a 5,3 milioni) e video views (+17% a 11 milioni) e Che Tempo che fa di Fabio Fazio (5,2 mln interazioni e 12 mln video views).

Al sesto posto, ‘The Voice’m Senior: "L’engagement del programma condotto da Antonella Clerici è prevalentemente trainato da Instagram in termini di interazioni (50% del volume complessivo) e da TikTok per quanto riguarda le video views (61% del volume complessivo)", spiega primaonline.it. Da segnalare il ritorno in classifa di X Factor. Il talent show canoro di Sky non è in onda al momento (tornerà in autunno), ma resta forte sui social dove tiene il tredicesimo posto postando esibizioni degli anni passati (1,3 milioni di interazioni e addirittura 16 mln di video views).

Best performing post: Angelina Mango fa il botto su Instagram

Musica protagonista anche nella graduatoria dei best performing post - spiega primaonline.it. - All’interno della Top 10 il ‘Festival di Sanremo’ monopolizza la classifica con 6 contenuti su 10. Il primo, con quasi 800 mila interazioni se lo procura Angelina Mango su Instagram nella serata delle cover quando cantò e incantò tutti con 'La Rondine', omaggio a suo papà Pino.