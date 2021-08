Torna Postalmarket, la prima copertina con Diletta Leotta. Guarda ai trentenni

Torna Postalmarket, la prima copertina con Diletta Leotta

Rinasce una storica rivista, il celebre catalogo di vendita per corrispondenza torna in edicola, ma non solo, sarà disponibile anche online. La prima uscita ci sarà a settembre e come immagine di copertina è stata scelta Diletta Leotta, la showgirl madrina di Dazn, prenderà il testimone - si legge sul Corriere della Sera - dai volti storici che si sono succeduti sulla storica rivista. Da Ornella Muti a Romina Power, da Carla Bruni, a Cindy Crawford e Claudia Schiffer. Mentre la copertina mantiene un ponte con il passato, le pagine interne sono totalmente rinnovate con l’aggiunta della tecnologia della realtà aumentata, grazie ad un’apposita app che sta programmando la startup. Nata nel 1959 da un’idea dell’imprenditrice milanese Anna Bonomi Bolchini, Postalmarket ha avuto un grande successo dagli anni 60 fino ai primi anni 2000.

Dopo aver raggiunto il suo apice, alla fine degli anni Ottanta - prosegue il Corriere - il modello Postalmarket è entrato in crisi per poi chiudere i battenti con la liquidazione definitiva della Bernardi nel 2015 che l’aveva inglobata. "Il nuovo catalogo avrà un taglio più magazine con un nuovo progetto grafico — ha affermato Stefano Bortolussi, ceo di Postalmarket —. Sarà diviso in sei categorie di prodotti ma sarà anche ricco di contenuti giornalistici".