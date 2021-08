Diritti tv calcio, mai così tanta offerta. Dazn per tutte le partite di A

La stagione calcistica che sta per cominciare non è mai stata così ricca, dal punto di vista dei diritti tv. Il telespettatore quest'anno sarà letteralmente travolto dalle possibilità di fruizione dei match di Serie A, Champions ma non solo. Ci sarà ampio spazio anche per la Coppa Italia (Mediaset) e per il calcio femminile (La7). Sky - si legge sul Corriere della Sera - non è più il punto di riferimento per la vasta platea di spettatori della Serie A. Dazn, grazie alla faraonica offerta di 840 milioni e alla partnership con Tim che da primo aggregatore di contenuti si candida a diventare con TimVision la casa dello sport, trasmetterà tutte e dieci le partite del campionato: Diletta Leotta sarà la reginetta della domenica mentre alla tv satellitare restano tre sfide in coesclusiva con la app.Per chi era già cliente di Dazn l’abbonamento sarà di 19,99 euro al mese a partire da settembre, per i nuovi occorrerà investire 29,99 euro.

Sky da ex monopolista del settore - prosegue il Corriere - è stata costretta ad abbassare i prezzi: fino al 30 settembre per l’abbonamento a Sky Calcio (più il pacchetto base Sky Tv) basteranno 14,90 euro, cifra sufficiente per la visione delle tre partite di A, più la Serie B una selezione di match di Premier, Bundesliga e Ligue 1. Salgono invece le cifre per ascoltare la musichetta della Champions. Sky, che con Mediaset ed Amazon, si è assicurata i diritti della coppa più affascinante ha fissato in 30,90 euro mensili la quota per i match europei. Le stesse 121 gare sono anche di Mediaset che distribuirà fra Canale 5 e la app di Infinity i match da mandare in chiaro e quelli a pagamento a 7,99 al mese.