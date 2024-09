Trump si affida al patron di Tesla e X: "Se sarò eletto Musk curerà l'efficienza governativa"

Trump: "Se sarò eletto Musk curerà l'efficienza governativa"

Donald Trump ha annunciato in un suo discorso al New York Economic Club che istituirà una commissione per l'efficienza governativa guidata da Elon Musk, se vincerà le elezioni del 5 novembre. "Non vedo l'ora di servire l'America se si presenterà l'opportunità", ha scritto Musk su X.