Trussardi, svelato il giallo della bionda. Ramazzotti: "Io e Hunziker? Amici"

Trussardi-Hunziker, l'imprenditore svela il mistero della nuova bionda. Ramazzotti: "Per Michelle ci sarò sempre, nessun ritorno di fiamma"

“Per lei ci sono e ci sarò sempre, mi auguro che affronti con la tenacia e la grinta di sempre le difficoltà che spesso la vita mette davanti a ciascuno di noi”, dice Eros Ramazzotti al settimanale Oggi in edicola da giovedì, parlando dell’ex moglie Michelle Hunziker, che si è appena separata da Tomaso Trussardi.

Il cantante ha inoltre raccontato a Oggi: “Le sono vicino e le ho anche suggerito di affidarsi al mio istruttore di arti marziali per scaricare tensioni ed energie negative”. Ma precisa: “Le indiscrezioni circolate circa un mio ipotetico ritorno con Michelle non corrispondono alla realtà. Tra me e la madre della mia adorata Aurora non c’è stato alcun ricongiungimento sentimentale né una ritrovata passione. Con Michelle, una volta superato il dolore della fase iniziale del nostro addio, per amore di Aurora e dei sentimenti che abbiamo vissuto, siamo stati capaci di recuperare il bello e il buono che ci siamo dati. Canalizzando i nostri sentimenti in un’amicizia sincera e solidale”.

Tomaso Trussardi fa chiarezza sulla nuova fiamma che le riviste di cronaca rosa gli hanno affibbiato. Reduce dalla fine della storia d'amore con Michelle Hunziker, l'imprenditore replica su Instagram alle fotografie che lo vedono in divertita compagnia di una amica, una biondissima donna al fianco della quale è stato paparazzato dal settimanale Chi. Trattasi di una assistente della stilista Elisabetta Franchi, "sosia di Michelle", fa notare il magazine.

Evidentemente infastidito dal deflagrare delle voci, Tomaso risponde oggi attraverso il suo account a proposito della sua situazione sentimentale. La replica è ironica. Tra le Instagram Stories, infatti, il 38enne pubblica un video del draghetto Grisù, il drago pompiere dei cartoni animati, e aggiunge: "Per spegnere nuove fiamme". Insomma, l'ironia servirebbe a dimostrare che niente è vero della presunta nuova liasion. Va però precisato che la rivista diretta da Alfonso Signorini parlava di amicizia e non di flirt, lo sguardo malizioso dei lettori ha ovviamente fatto il resto.

Intanto, sempre via social, arriva un messaggio di Michelle che lascia intendere definitivamente come i rapporti tra i due siano davvero distesi. Tra le sue Instagram Stories, infatti, la showgirl condivide infatti il video divertente di un cane e mette tra i tag proprio il nome dell'ex marito, a voler ricordare che è stato lui a suggerirglielo. Un gesto che arriva, anche in questo caso, per spegnere ogni notizia di crisi, maretta, terzi incomodo e simili.

Smentisce presunta maretta con Tomaso anche Goffredo Cerza, fidanzato di Aurora Ramazzotti (la prima figlia avuta da Michelle con il cantante Eros). Attraverso le Ig Stories (ormai vero e proprio mezzo a mo' di comunicato stampa per star e starlette) il ragazzo spiega di lavorare per Trussardi, a differenza di quanto raccontavano ieri i rumors che volevano interrotto o mai cominciato il rapporto professionale.

Insomma, la separazione sembra esser gestita nella maniera più serena possibile su tutti i fronti. Le repliche di ogni componente della famiglia (unica a non pronunciarsi, al momento, è stata Aurora) arrivano a raccontare come un amore lungo undici anni possa concludersi nella perfetta complicità delle parti. Soprattutto per il bene delle piccole Celeste e Sole, avute da Michelle con Tomaso.