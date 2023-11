Tutta la verità sull'intelligenza artificiale nella nuova rubrica di TgCom24

Intelligenze artificiali, la nuova rubrica di TgCom24 per esplorare la tecnologia che cambierà la nostra società

In un'era in cui l'intelligenza artificiale sta plasmando il nostro futuro, TGCom24 lancia una nuova rubrica settimanale dal titolo “Intelligenze Artificiali”. In onda dal 18 novembre, ogni sabato, dalle ore 17.20.

Condotta da Matteo Flora, noto esperto in Strategie Digitali, imprenditore e Docente, questo spazio non è solo un viaggio nel mondo dell'AI, ma una profonda esplorazione di come essa si intreccia e influisce sulle professioni contemporanee.

Ogni episodio, della durata di 15 minuti, vedrà una conversazione tra Matteo e un ospite professionista, conosciuto ed affermato nel suo settore. Gli ospiti saranno fondamentali per fornire una prospettiva autentica e unica su come l'Intelligenza Artificiale potrebbe trasformare la loro professione. Uno spazio di conversazione in cui il pubblico può beneficiare della visione di due mondi: l'esperto e il maestro della sua professione.

Ospite del primo appuntamento, Elia Bombardelli, insegnate di liceo, docente universitario e content creator. Con "Intelligenze Artificiali", TGCom24 offre una visione del futuro attraverso le lenti delle professioni di oggi, dove il futuro incontra il presente in un dialogo stimolante e illuminante.