Tv, Che tempo che fa di Fazio il più social: Fuori dal coro e Report sul podio

Programmi informazione tv, dominano Fazio e Littizzetto: "Che tempo che fa" il più cliccato sui social

“Che tempo che fa” domina la classifica dei programmi d’informazione più cliccati sui social. In termini di freddi numeri tecnici, così c’è da registrare come anche a gennaio 2022, a parità di condizioni, senza nessuno in pausa, mentre tutti i brand tv in classifica social erano on air normalmente, la trasmissione di Fabio Fazio ha stravinto la graduatoria realizzata da SenseMakers per Primaonline.it.

Infatti, raggiungendo 4,8 milioni di interazioni (Facebook, Youtube, Instagram e Twitter) e 3,5 milioni di videoviews (Facebook e YouTube) stacca ampiamente tutti i marchi concorrenti. Nessuno dei competitor di Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, raggiunge quota un milione di interazioni.

Programmi informazione, decolla "Fuori dal coro": 2o posto per Mario Giordano

La novità più interessante del mese di gennaio, è senza dubbio l’importante crescita di “Fuori dal coro”. Nel pieno della corsa al Quirinale, il programma di Mario Giordano si è smarcato per temi e per toni da tutti i concorrenti, colleghi di rete compresi. Così, in avvio del 2022, Giordano ha portato a casa una crescita di interazioni del 202%, a quota 717mila, sorpassando persino "Report" (a quota 616mila), che era secondo a dicembre, anch’esso comunque in ampia crescita (+33%). Come riporta Primaonline.it, “Fuori dal coro” in avvio di 2022, inoltre, ha conseguito un buon numero di video views (2,1 milioni).