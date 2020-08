Tv, Cusenza nuovo documentarista per Fremantle

Dopo aver diretto Il Mattino e Il Messaggero - dove è stato il direttore più longevo nella storia del quotidiano di via del Tritone - Virman Cusenza ha firmato un accordo di collaborazione con Fremantle, uno

Fremantle è una delle società leader a livello mondiale nell’ideazione, produzione e distribuzione di contenuti scripted e unscripted. Da Got Talent a L’Amica Geniale, da Family Feud a The Young Pope, The New Pope e We are Who We Are, da Idols ad American Gods, da Ok! Il Prezzo è giusto a Un Posto al Sole, da X Factor a Deutschland 83, Fremantle produce i programmi più amati e più seguiti al mondo. Fremantle possiede inoltre un’eccezionale rete internazionale di produzione, società ed etichette in oltre 30 Paesi – solo per citarne alcune: UFA (Germania), Wildside e The Apartment (Italia), Abot Hameiri (Israele), Miso Film (Danimarca, Svezia e Norvegia), Blue Circle (Paesi Bassi), Original Productions (USA) ed Easy Tiger (Australia). Fremantle produce oltre 12.000 ore di programmazione originale, distribuisce oltre 70 format e trasmette 400 programmi all’anno in tutto il mondo equivalenti a 20.000 ore di contenuti in più di 200 territori. In qualità di leader mondiale nel branded entertainment e nell’intrattenimento digitale, ha oltre 370 milioni di abbonati suddivisi su 1.500 canali e vanta oltre 100 miliardi di visualizzazioni sulle varie piattaforme.

dei principali creatori, produttori e distributori di contenuti televisivi al mondo. Cusenza porterà a Fremantle il suo ricco bagaglio di esperienza maturata sul campo, nel corso di una prestigiosa carriera da cronista e da direttore, arricchita tra l’altro anche da un periodo trascorso al quotidiano inglese The Independent, e farà da consulente per il comparto documentari del gruppo, settore in grande espansione su cui Fremantle sta investendo in tutti i suoi territori. La collaborazione di Cusenza sarà anche preziosa per Wildside e The Apartment, le label scripted del gruppo in Italia, che ogni anno sviluppano e producono decine tra serie e film tra cui molti basati su fatti di cronaca, storici e grandi opere letterarie.

Il Group COO di Fremantle Andrea Scrosati ha dichiarato: “Sono davvero orgoglioso che un professionista con l’esperienza e lo straordinario curriculum come Virman abbia scelto di collaborare con Fremantle. Il segmento dei documentari è un settore strategico per il gruppo e non ho dubbi che la collaborazione di Virman renderà la nostra offerta in Italia e nel mondo ancora più forte”.

Virman Cusenza ha dichiarato: “Sono entusiasta dell’occasione che Fremantle mi offre di poter incrociare l’esperienza professionale che ho maturato in questi anni con le opportunità e le potenzialità delle produzioni televisive che hanno costruito il prestigio di un brand globale. La collaborazione con un innovatore di successo come Andrea Scrosati, poi, mi dà la certezza di poter costruire insieme un’offerta che unisca il rigore delle fonti con la capacità di cogliere in anticipo esigenze di approfondimento e di conoscenza di una platea di utenti sempre più vasta”.