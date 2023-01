Tv, ecco il nuovo LG da 97 pollici. "Signature Oled M" ti proietta nel futuro

Tv, il nuovo LG "Signature" in 4k: addio ai cavi sparsi per casa

Dal Ces 2023 di Las Vegas arriva una novità importante. LG ha presentato il suo nuovo tv da 97 pollici, un gioello tecnologico in grado di ridefinire la libertà di progettare il proprio spazio. Si tratta del primo TV al mondo con tecnologia Zero Connect che permette di trasmettere video e audio wireless fino a 4K 120Hz. Il nuovo e rivoluzionario TV OLED M3 offre un’eccellente qualità delle immagini e del suono e un’incredibile versatilità di installazione e connessione. Grazie alla straordinarietà della sua tecnologia e del suo design, il nuovo TV OLED 4K di LG ha ricevuto il prestigioso riconoscimento del CES 2023 Innovation Awards in due categorie.

A differenza dei televisori tradizionali, in cui tutte le porte di ingresso per il collegamento di dispositivi esterni si trovano sul retro o sui lati, il TV OLED M3 è dotato di un box Zero Connect separato che invia allo schermo i segnali video e audio in modalità wireless. Il box può essere posizionato anche lontano dal televisore, permettendo di concentrarsi solo sull’immagine sullo schermo e contribuendo a mantenere l’ambiente perfettamente ordinato grazie all’assenza di matasse di cavi che si annodano dietro alla tv.