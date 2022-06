Tv, dal 20/6 su canale "Cielo" film e documentari sul tema Lgbtq+

Tv: su Cielo rassegna 'Pride' su tema Lgbtq+ ogni lunedì dal 20 giugno

Il canale satellitare Cielo presenta 'Pride' una rassegna di film e documentari inediti sul tema Lgbtq+, dal 20 giugno al 4 luglio, ogni lunedì in prima e seconda serata.Ad aprire il ciclo sarà il film 'Girl' del 2018 di Lukas Dhont, che ha ricevuto al festival di Cannes 2018 quattro premi importanti: la 'Caméra d'Or' per la migliore opera prima, il 'Fipresci' premio della critica internazionale, il 'Queer palm' (assegnato al miglior lungometraggio a tematica LGBT) e miglior interpretazione maschile nella sezione 'Un Certain Regard' a Victor Polster.

La pellicola è ispirata ad una storia vera racconta la vita di Lara, un'adolescente che frequenta una prestigiosa scuola di ballo e che nonostante i tanti sforzi convive con un corpo che sembra ribellarsi, questo perchè Lara è nata ragazzo. Un film delicato che non affronta la tematica del cambio sesso come una tragedia ma cerca di andare oltre i pregiudizi e i cliché.La serata continuerà con il documentario, in prima visione assoluta, 'Krow's trasformation – Top model in transizione' del 2019 di Gina Hole Lazarowich, che narra il percorso di transizione da donna a uomo del modello transgender Krow Kia attraverso oltre tre anni di riprese filmate.

Per lunedì 27 giugno la rassegna prosegue con la proiezione del film 'La diseducazione di Cameron Post' del 2018 di Desiree Akhavan e con a seguire il documentario in prima visione assoluta di 'Queen of Lapa: la vita di Luana Muniz' del 2019 di Theodore Collatos e Carolina Monnerat vincitore di numerosi premi tra cui NewFest New York's LGBT FF 2019: Best Doc, Philadelphia Latino Film Festival 2020: Best Feature e Boston LGBT Film Festival 2020: Jury Award.

Per il terzo e ultimo appuntamento Cielo proporrà lunedì 4 luglio in prima serata il film in prima visione 'Disobedience' del 2017 di Sebastián Lelio e il docu-film in prima visione assoluta 'La dernière séance – L’ultima volta' del 2021 di Gianluca Matarrese vincitore del Queer Lion al Festival di Venezia del 2021, un'intima e audace confessione, una conversazione a due tra il regista e il suo amante.