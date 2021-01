Twitter: guerra tra gli utenti per l’hashtag #SoloDueGeneri

Su Twitter è al primo posto nelle tendenze l'hashtag #SoloDueGeneri e scoppia la polemica sul tema della sessualità

Twitter è storicamente tra i social network dove spopolano le polemiche. L'ultima riguarda l'hashtag #SoloDueGeneri, diventato oggi primo tra le tendenze sulla piattaforma. I suoi sostenitori affermano appunto che esistano solo due generi sessuali in quanto, citando un passo della Bibbia, "Maschio e femmina Dio li creò".

#SoloDueGeneri ma chiamateli maschio e femmina, non fate il gioco che vuole il sistema — ha importanza? (@antonellacossi) January 27, 2021

#SoloDueGeneri, scoppia la polemica: "C'è distinzione tra sesso e genere"

La comparsa dell'hashtag #SoloDueGeneri ha ovviamente scatenato la reazione del mondo Lgbt e di tutti i sostenitori del gender fluid. I contrari al messaggio veicolato dall'hashtag sottolineano come in effetti in natura non esistano solo due generi (ci sono infatti altre combinazioni oltre XY e XX) e soprattutto la distinzione tra sesso biologico e genere. I più irritati chiedono una petizione per cancellare l’hashtag e affermano ci sia qualcosa di storto nel fatto che sia diventato di tendenza proprio nel giorno della memoria della shoah.