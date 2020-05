Twitter: la nuova funzione per scegliere chi far rispondere ai propri Tweet

Twitter: via al test su un gruppo ristretto di utenti

A partire da oggi, Twitter sta testando una nuova funzione per le conversazioni sulla sua piattaforma. Le persone selezionate per partecipare a questo primo test potranno scegliere chi far rispondere ai propri Tweet, se tutti, le persone che seguono o le persone menzionate.

Oltre a limitare le risposte, questa nuova funzione consente alle persone di creare nuove conversazioni (“fireside chats”), fare interviste e altri tipi di conversazioni su invito per un singolo utente o un gruppo ristretto di persone.

Partecipare e capire cosa sta succedendo nel mondo è fondamentale per una conversazione pubblica utile ed efficace. Per questo motivo, Twitter sta studiando nuovi modi per migliorare l’esperienza di utilizzo e dare la possibilità alle persone di avere maggiore controllo sulle proprie conversazioni. Inoltre, Twitter sta semplificando la visualizzazione e la lettura delle conversazioni sviluppate a partire da un Tweet con un nuovo layout per le risposte e rendendo più immediata la funzione di Retweet con commento.

Testing, testing...



A new way to have a convo with exactly who you want. We’re starting with a small % globally, so keep your 👀 out to see it in action. pic.twitter.com/pV53mvjAVT — Twitter (@Twitter) May 20, 2020

