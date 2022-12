Twitter, Musk deve dimettersi: due big in pole al suo posto. Ecco i nomi

Musk perde il sondaggio, dovrà dimettersi da Twitter: ecco chi potrebbe sostituirlo. I nomi

Musk deve dimettersi da capo di Twitter, ora chi lo sostituirà? Il sondaggio indetto dal nuovo patron del social network è terminato: con il 57,5%, su oltre 17,5 milioni di votanti, il “popolo” ha votato di sì alle dimissioni di Elon Musk contro un 42,5% di voti a favore del no.

Ora, secondo il Financial Times, ci sarebbero due nomi in corsa per il posto del tycoon sudafricano: Sheryl Sandberg, l’ex direttore operativo di Meta che ha trasformato l’azienda in un gigante della pubblicità digitale, e Sarah Friar, capo di Nextdoor e già direttore finanziario della società di pagamenti Block, creata dal cofondatore di Twitter Jack Dorsey.

La scelta di Friar potrebbe risultare strategica nel caso in cui Twitter volesse, ad esempio, aggiungere i pagamenti al suo servizio. Sempre secondo le rivelazioni del Ft il nome del cofondatore Dorsey sarebbe invece escluso a priori viste le difficoltà dimostrate in passato nel trovare profitti duraturi.