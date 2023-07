Twitter: Musk vuole cambiare nome e logo. Addio uccellino, arriva una X neon

Elon Musk vuole cambiare nome e logo a Twitter

L'uccellino blu di Twitter si estingue? E’ l’ipotesi formulata dal patron della società, Elon Musk, che ha annunciato di valutare il cambio del nome e del logo al social network. "Presto diremo 'addio' al marchio Twitter e, gradualmente, a tutti gli uccellini", ha scritto con un tweet, prima di suggerire che il nuovo logo potrebbe essere una "X". Ha poi rilanciato sul proprio profilo Twitter un video postato da un utente della piattaforma che mostra l'attuale logo di Twitter, un uccello blu, sostituito da una X lampeggiante. "Se stasera verrà pubblicato un logo ‘X’ abbastanza buono, domani lo metteremo online in tutto il mondo", ha aggiunto.

Dopo aver acquistato Twitter l'anno scorso per 44 miliardi di dollari, Musk ha cambiato il nome della società in "X Corp" nell'aprile del 2023, e cita regolarmente i suoi piani nebulosi per trasformarla in un'applicazione poliedrica, con servizi finanziari, come WeChat in Cina. In risposta alla domanda di un internauta che chiedeva se Twitter sarebbe stato accessibile dall'indirizzo x.com, Elon Musk ha risposto: "Certamente". X.com era il nome e il sito web della banca online fondata dall'uomo d'affari, poi diventata il servizio di pagamento online PayPal.

Questo cambio di nome arriverebbe in un momento di difficoltà per Twitter, con Elon Musk che ha licenziato circa la metà del personale e con i ricavi pubblicitari che sono diminuiti della metà, secondo le cifre fornite dallo stesso proprietario. Il social network deve affrontare una miriade di applicazioni concorrenti, tra cui il nuovo arrivato Threads, lanciato da Meta. Infine, Musk ha anche indicato che i tweet si chiameranno X dopo il cambio di nome.