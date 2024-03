Uomini e donne, chi è Raffaella Scuotto, la "scelta di cuore" fatta da Brando

Uomini e Donne, Brando e la scelta tra Raffaella e Beatriz

A "Uomini e Donne" Brando ha scelto tra Raffaella e Beatriz. Nella puntata di martedì 26 marzo del programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 è arrivata la fatidica decisione: ingresso in studio della due ragazze, la conduttrice ha mandato in onda i filmati delle esterne fatte da loro, poi, Brando ha invitato Gianni Sperti a ballare insieme "Sinceramente" di Annalisa per stemperare il clima e anche Raffaella-Beatriz si prestano al gioco. Poi arriva il momento della scelta. "È stato un percorso lungo, a tratti faticoso ma allo stesso tempo bello, istintivo - dice Brando a Beatriz -. Sei la prima che avevo notato, la prima che ho voluto portare in esterna. Durante la conoscenza, ci sono state molte incomprensioni caratteriali, abbiamo avuto anche diversi momenti no. Quella complicità, poi, non è più tornata. Ma ti voglio bene e sei stata fondamentale per me. Sei molto meglio di quello che hai tirato fuori qui. Sei bellissima e spero che riuscirai a trovare una persona come tu hai descritto me. Non sei tu la mia scelta".

Uomini e Donne, Raffaella è la scelta di Brando

La ragazza, delusa, lascia lo studio ringraziando Maria De Filippi. Brando chiama Raffaella per comunicarle di essere la scelta: "È stato un percorso strano. Mi sono dato una possibilità e mi sei piaciuta caratterialmente. Sei stata parte integrante di questo mio miglioramento. Ci siamo scoperti sempre di più e ci siamo sempre più lasciati andare. La nostra intesa è cresciuta sempre di più, anche durante le litigate. Non sei la mia scelta razionale, sei la mia scelta fatta col cuore", ha concluso il ragazzo prima del tanto atteso bacio.

"Uomini e Donne" Brando ha scelto di proseguire la sua storia d'amore fuori dagli studi con Raffaella



Chi è Raffaella Scuotto, corteggiatrice di Uomini e donne

Raffaella Scuotto, ha 25 anni, è napoletana e vive con la famiglia a Quarto (in provincia di Napoli). Con lei anche il gattino di nome Leone (come il suo segno zodiacale). Lavora per un noto brand di intimo e lingerie. In passato è stata visual merchandiser, commessa e hostess di bordo. Il sogno nel cassetto? Aprire una nursery per bambini o lavorare nel mondo della moda per bambini o nel settore farmasanitario per bebè. Quattro i tatuaggi: una luna ed un fiore sul petto, una scritta sul collo ed uno sulla coscia. Piatti preferiti: pasta e ceci. In amore, ha spiegato di aver avuto una storia durata quasi un anno e finita nel febbraio 2023. Sui social ha un profilo Instagram, privato, che punta quasi ai 200mila follower (è a quota 187mila) e uno di TikTok (51.1K)