Usa, Trump annuncia 1 mld di investimento per Truth Social: obiettivo Spac

Truth, Trump annuncia la raccolta di 1 mld di dollari per la fondazione del suo social network

Trump non molla: continuano i lavori per la creazione del social network “Truth”. Dopo il bando da Twitter, Facebook e Youtube per i messaggi legati all’assalto del Congresso, Trump prosegue il percorso per la fondazione del suo social network. La Trump Media & Technology Group (Tmtg) e la società partner Digital World Acquisition, hanno annunciato che alcuni investitori si sono impegnati a versare un miliardo di dollari per la start-up con cui l’ex numero uno della Casa Bianca intende lanciare il social “Truth”.

Presentato dopo la metà di ottobre, il progetto Truth non dovrebbe limitarsi solo ai social, ma arrivare a creare anche un servizio di video on demand in abbonamento, con una programmazione di intrattenimento e podcast. Come scrive Primaonline.it, il piano è di quotarsi attraverso la fusione con la World Acquisition. Quest’ultima, diverrebbe una special purpose acquisition company (Spac), ovvero una società creata per acquistare un’azienda privata e portarla successivamente in Borsa, accorciando i tempi di vendita delle azioni.

Le due compagnie non hanno ancora identificato gli investitori, ma hanno precisato che i soldi arriveranno da un “gruppo diversificato” dopo la fusione. La somma si aggiunge ai 293 milioni di dollari raccolti da Digital Word con una Ipo a settembre.