Venier preoccupata per il marito malato, ira social: "Però te ne stai in tv"

Mara Venier, post per il marito malato di Covid ma i social non gradiscono

Mara Venier ha pubblicato un post dedicato al marito Nicola Carraro che ha contratto il Covid a Santo Domingo. "Amore mio, siamo stati super attenti in questi due anni ma adesso il Covid è arrivato a Santo Domingo - ha scritto Mara - Mi hai mandato questa foto per rassicurarmi lo so. Vorrei essere vicina a te, forza amore mio. Ti amo"

La conduttrice di Domenica In però è stata subissata da critiche. Giovanna Mattei ha scritto: “Sei andata a New York e non da tuo marito, parli d'amore? Io dopo 57 anni di matrimonio non lascio mai solo mio marito nel momento del bisogno come lui fa con me”, ma la notizia è arrivata alla Venier è arrivata poco prima di cominciare la trasmissione oggi pomeriggio su Rai 1.

Giuseppa Proietti Filippi commenta: “Visto l'età, la condizione economica e l'amore che ogni giorno dichiara perché invece di stargli vicino se ne sta beatamente in TV. Dovrebbe dimostrarglielo con la sua presenza invece di lasciarlo solo per mesi. A settant'anni gran parte delle persone se ne stanno in pensione”. Stamura Carancia scrive “Se gli vuoi stare vicino parti e vai non dirlo solo a parole”.