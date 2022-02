Veronica Gentili, la sfida si fa tripla: gara con Sciarelli, Belen e Hunziker

Controcorrente, quanti competitor per Veronica Gentili: sfida con Chi l'ha visto, Le Iene e Michelle Impossible condotto dalla Hunziker

Se qualcuno ha pensato che il cambio dalla domenica al mercoledì di “Controcorrente Prima Serata”, condotto da Veronica Gentili, sia una passeggiata di salute si sbaglia. Dai pochi competitor nel day festivo (l’unico degno di nota era Fazio con “Che tempo che fa”), la giornalista ed anchorwoman romana ora se la dovrà vedere (in termini di ascolti) con tre ossi duri del piccolo schermo: la coppia in grande spolvero de “Le Iene” Mammucari-Rodriguez, la titanica Federica Sciarelli con “Chi l’ha visto” e - per due puntante consecutive - con l’esuberante Hunziker nel suo nuovo show “Michelle Impossible”.

Tutt’altro che rasserenante. La sfida partirà già da mercoledì 16 e con tanto di quarto incomodo, il lungometraggio “Ero in guerra ma non lo sapevo”, dedicato alla vicenda dell’orefice milanese Pierluigi Torregiani (tratto dall’omonimo libro del figlio Alberto) ucciso dai PAC di Cesare Battisti, in onda su Rai 1 e prodotto da Luca Barbareschi. Il talk della presentatrice in forza a Rete 4, targato Videonews, della durata di 150 minuti in prime time e in diretta dal Centro Safa Palatino, per la regia di Donati Pisani, ideazione di Alessandro Usai unitamente alla Gentili e con gli autori Annalisa Corti, Alessandro Montanari e Giuseppe Dimasi, non avrà vita facile.