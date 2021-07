Veronica Gentili, nuovo programma in prima serata: ospiti e data prima puntata

Da domani, lunedì 26 luglio, andrà in onda in prima serata il nuovo programma di approfondimento giornalistico targato Videonews, “Controcorrente”. Conduce Veronica Gentili che, in apertura, intervista il Ministro della Salute Roberto Speranza. Tra gli ospiti anche: Alessandro Sallusti, Maria Giovanna Maglie, Vittorio Sgarbi, Red Ronnie, il prof. Massimo Galli, Fabrizio Pregliasco, Stefania Salmaso, Antonio Maria Rinaldi, Valentina Petrini e Antonio Caprarica.





"L'informazione Mediaset non chiude per ferie. Videonews, con un importante sforzo produttivo, da lunedì 26 luglio accende due nuove trasmissioni di approfondimento giornalistico. 'Morning News', condotto da Simona Branchetti, in diretta ogni mattina su Canale 5, dal lunedì al venerdì, dalle 8,45 alle 11. 'Controcorrente', condotto da Veronica Gentili, in diretta ogni lunedì su Retequattro in prima serata". E' quanto si legge in una nota di Cologno Monzese.





"Videonews non va in vacanza. Abbiamo scelto di produrre due nuovi programmi di approfondimento in piena estate, garantendo ai telespettatori un'informazione rigorosa e puntuale anche quando gran parte delle produzioni televisive italiane hanno ormai chiuso i battenti. Anche questo, a nostro avviso, è servizio pubblico", aggiunge Mauro Crippa, Direttore Generale Informazione Mediaset.