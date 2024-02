Very Mobile spot con una special guest star... una super tartaruga. Video

Very Mobile spot con una special guest star... una super tartaruga

Very Mobile torna in tv con una campagna multi-soggetto - con la colonna sonora di “Very Cool”, ormai un marchio di fabbrica della comunicazione del brand - e una special guest star come testimonial: una super tartaruga che corre velocissima, balla e ha un guscio verde super trendy. Un character creato ad hoc per comunicare i vantaggi di Very Mobile, in primis la promozione con 250 Giga, minuti e SMS illimitati a 7,99 euro al mese. Il tutto con il vantaggio di attivare la sim in soli tre minuti.

"Very Mobile è digital nel DNA e guarda da sempre al futuro, impegnandosi a offrire ogni giorno un'esperienza senza pari ai propri clienti. E la nuova campagna con la tartaruga Very incarna perfettamente il nostro obiettivo di essere un marchio semplice, immediato e divertente ma anche dinamico e all'avanguardia. Siamo entusiasti di portare avanti questa narrazione innovativa e coinvolgente per dimostrare che 'essere Very' è la scelta intelligente per tutti coloro che vogliono sfruttare al massimo il proprio smartphone", commenta Mario Passetti, Head of Brand Strategy, Marketing Offer WindTre & Very Mobile.

Il primo soggetto del nuovo format di Very Mobile, intitolato “Performer”, è on air sulle principali emittenti nazionali e sui canali digital e social. Lo spot, firmato dall’agenzia FCB Partners, è una produzione interamente italiana realizzata con XLR8 e 22Dogs. Il planning è gestito da Dentsu.