Victoria Cabello ricovero... divino: "Il mio anestesista si chiama Gesù"

Victoria Cabello ricoverata: "Il mio anestesista si chiama Gesù"

Victoria Cabello nei giorni scorsi ha dovuto fare un ricovero per un piccolo intervento, ma anche in questa situazione non perde la sua proverbiale ironia. La conduttrice tv - protagonista recentemente con Viaggi Pazzeschi su TV8 - ha realizzato un post social dopo aver scoperto che l'anestesista aveva un nome decisamente.... importante: Gesù.

"Secondo voi quando mi hanno detto il nome dell'anestesista rianimatore che cosa ho pensato:

a) MA ALLORA VALE TUTTOOOO

b) #viaggi pazzeschi OSPEDALE EDITION

c) DIO ESISTE"

ha scritto come commento a un video su Instagram.

"Trovo che questo sia un segno... Se non fa il miracolo Gesù mi girano i co...", l'ronica osservazione di Victoria Cabello. Che ha anche spiegato la ragione del ricovero, tranquillizzando i fans. "Una vena intasata nel massetere, niente di grave".

E ancora. "Non volevo assolutamente farvi stare in pensiero e non avrei mai postato niente ma quando scopri che l'anestesista si chiama Gesù... comunque sto benissimo, sembro Sloth dei Goonies"

Per la Cabello un intervento alla mandibola. Nella clip finale si vede Vicky con la mascella gonfia e anche in questo caso non perde occasione per riderci un po' su. "Ron Moss", ricordando il "mascellone" più famoso del mondo, star per anni di "Beautiful". Applausi dal pubblico social a suon di like e commenti al post. Aspettando di rivederla presto protagonista in televisione.