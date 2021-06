Video funivia Mottarone, i social attaccano Mentana: "La gente deve sapere"

Video funivia Mottarone, i social network attaccano Mentana per la scelta di mostrare il filmato: "Sciacallo e ipocrita"

Ieri diversi telegiornali e programmi di informazione hanno diffuso il video che mostra gli ultimi istanti di vita delle 14 persone precipatate verso la morte sulla funivia Stresa-Mottatone. Il filmato è diventato virale ma come è avvenuto per il malore di Eriksen durante la partita Danimarca-Finlandia agli Europei 2020 in molti si sono chiesti qual è il limite tra etica e diritto di cronaca. Anche il Tg di La7 condotto da Enrico Mentana ha diffuso video della funivia Mottarone e sui social si è scatenata una vera e propria pioggia di critiche nei suoi confronti.

Video funivia Mottarone, Mentana si difende: "La gente deve sapere, non accetto lezioni di giornalismo"

Mentana ha difeso la scelta di mostrare il filmato affermando che il pubblico deve essere informato. Il filmato della tragedia di Stresa, secondo il giornalista, è infatti paragonabile a quello degli aerei che hanno colpito le Torri Gemelle l'11 settembre 2001. "Per la magistratura un documento indispensabile. Per tutti la testimonianza visiva di una manomissione criminale che ha portato alla morte di 14 persone", ribadisce su Facebook a commento dell'articolo di Open sulla funivia Mottarone. Il giornalista poi ha afferma che dall'alto della sua esperienza di 40 anni non necessita di lezioni de deontologia da nessuno.

Le giustificazioni di Mentana non sono servite a frenare l'ondata di critiche sui social network. C'è chi lo accusa di essere "uno sciacallo" e un ipocrita alla luce del suo commento alla conferenza della stampa di Giuseppe Conte in cui l'ex Premier attaccò in diretta TV i suoi avversari politici con nomi e cognomi.

Lo schifo dei tg che per fare due ascolti in più mostrano il video della funivia mottarone nel momento in cui cade. La notizia è stata abbondantemente raccontata che bisogno c’era di mostrare il video e farci sopra la telecronaca, madonna siete degli sciacalli — sara ♐︎ (@__aranel) June 16, 2021

Altri ancora lo accusano di lucrare sul dolore e la sofferenza dei parenti delle vittime e che il suo intento non sarebbe quello di fare informazione ma intrattenimento moralmente discutibile.

Si sentiva proprio il bisogno dell’ennesima spettacolarizzazione di una tragedia.



Si sentiva proprio il bisogno dell’ennesimo articolo acchiappa-click basato sulla pornografia del macabro, con tanto di video dell’incidente.



Mentana&Co vergognatevi. pic.twitter.com/nqYyAXU03T — Comitato Ventotene (@ComVentotene) June 16, 2021

Infine, moltissimi coloro che non ha gradito le parole di Mentana in difesa della scelta di mostrare il video della funivia Mottarone.