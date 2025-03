Scontro Trump-Zelensky, anche Orsini dalla parte di Kiev: "Il tycoon sta sfruttando la disperazione degli ucraini"

Alessandro Orsini, ospite su Nove, ha espresso il suo sostegno al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma non ha risparmiato critiche a Donald Trump. Secondo Orsini, l'ex presidente degli Stati Uniti starebbe sfruttando la disperazione dell'Ucraina per imporre un rapporto di sudditanza, descritto come "coloniale e imposto con il coltello alla gola".