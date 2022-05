Vigilanza Rai, resa dei conti sui talk: scoppia il caos su ospiti e fake news

Vigilanza Rai, la Commissione valuta nuove regole: M5s si mette di traverso

Ospiti dei talk show, compensi e nuove regole per i dibattiti. Domani potrebbe andare “in onda” la resa dei conti in Vigilanza Rai. Dopo alcune riunioni, la Commissione ha preparato una bozza di risoluzione con una serie di principi per gli opinionisti nel piccolo schermo. Regole che non piacciono ai 5 Stelle, secondo cui rasentano “un’ingerenza della politica sulla libertà editoriale delle redazioni del servizio pubblico o appaiono ampiamenti scontati”, come ha detto la capogruppo in Vigilanza, Sabrina Ricciardi.

Per questo i 5 Stelle hanno presentato un documento diverso. Il testo stilato una settimana fa dal presidente Barachini, su cui la maggioranza della Commissione s'è espressa positivamente, invita la Rai “a selezionare, quali commentatori ed opinionisti solamente persone di comprovata competenza e autorevolezza nella materia di cui si discute, garantendo opportuni e trasparenti criteri di accesso da parte della vasta comunità di esperti, nazionali ed esteri, ponendo al centro la verifica dei fatti ed il contrasto alla disinformazione, senza ingerenze da parte di agenti o procuratori”.

Si chiedono “meccanismi trasparenti di rotazione delle presenze, al fine di evitare una presenza eccessivamente prolungata di un solo soggetto” e anche di “privilegiare” le partecipazioni “a titolo gratuito” peraltro “garantendo la massima trasparenza in casi eccezionali di presenze a titolo oneroso”. La Commissione invita anche la Rai “a non favorire la provocazione contrapposta e la ricerca di posizioni sempre più estreme, ivi incluse quelle che non sono supportate da fatti verificati” e “ad assicurare politiche di moderazione dei commenti, nei propri siti web e nei propri account social legati alla trasmissione”.