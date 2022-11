Vodafone, la nomina di Veneri a capo Ho.Mobile innesca il valzer di poltrone

Vodafone, Bullo nuovo Head of brand advertising. Cacace nominato Head of marketing e Di Felice promosso a head of Terminals & Services

Con la nomina di Ingrid Veneri a head of Ho.Mobile, l’operatore virtuale che il gruppo ha lanciato per confrontarsi con l’aggressiva concorrenza di Iliad, Kena Mobile e Fastweb, a Vodafone parte il valzer di poltrone.

Veneri lavorerà a diretto riporto di Gianluca Pasquali, con cui si è misurata dal 2021, quando era entrata in Vodafonecome responsabile del team di Brand & advertising, guidando la valorizzazione del marchio e gestendo campagne di rilievo come #Stabileeinarrestabile.

Bullo head of brand & adv

Le succederà come Head of brand & advertising Massimo Bullo. Altro manager di peso, Bullo ha iniziato la carriera in Ferrero, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità in ambito marketing. Successivamente ha lavorato in realtà internazionali quali Orange, Haribo, Nintendo e Samsung fino al 2021, quando è passato in Vodafone con la responsabilità del team marketing, con un focus sulle strategie di convergenza e multiprodotto.

Bullo passerà il testimone a Luigi Cacace, che diventa Head of marketing. Cacace ha iniziato la sua carriera in consulenza per poi ricoprire ruoli di crescente responsabilità in ambito brand, marketing e business development in Sky Italia. Ha proseguito poi il suo percorso in Luxottica, come global director dei brand Ray-Ban, Persol e Oakley.

E, come riporta Primaonline, entrato in Vodafone nel 2020, nel team di marketing, Cacace ha seguito lo sviluppo e il lancio del nuovo programma di loyalty Vodafone Happy.

De Felice head of Terminals & Services

Ma non è tutto. Luca De Felice assumerà il ruolo di head of Terminals & Services. Dopo aver lavorato in aziende come H3G, Reply e in Rekitt Benckiser, De Felice è entrato in Vodafone nel 2016 come eCommerce Manager, incrementando il mix vendite a favore dei canali digitali e guidando lo sviluppo dell’app My Vodafone. Dal 2019 era responsabile della struttura Ho.Mobile e in questo ruolo ha guidato l’affermazione del second brand di Vodafone.