Web journalism e deontologia dei giornalisti - la lezione di Angelo Perrino

Nell’ambito del corso del Diritto dell'informazione tenuto dal professor Ruben Razzante, presso il corso di laurea triennale in linguaggi dei media della facoltà di Lettere, il direttore di affaritaliani.it ha parlato dei nuovi scenari dell’informazione, partendo dalla nascita di quello che è entrato nella storia come la prima testata online del giornalismo italiano, fondata nel lontano 1996, agli ultimi sviluppi delle news in Rete, un universo in costante mutamento, che richiede una capacità di adattamento e lettura della contemporaneità di certo non banale, sebbene insita nel DNA di chi si occupa di informazione e di raccontare il mondo che cambia.

Un contributo decisamente prezioso, racchiuso in un podcast suddiviso in due parti: nella prima Angelo Maria Perrino racconta la storia di innovazione e rivoluzione del linguaggio giornalistico che ha segnato la nascita e lo sviluppo di affaritaliani.it, mentre nella seconda affronta il tema delle nuove competenze che sono richieste a chi si avvicina a questo settore, tanto complesso quanto affascinante.