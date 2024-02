Webboh Awards 2024 al via le votazione per gli Oscar degli influencer

Tornano per il quinto anno consecutivo i Webboh Awards, ovvero i più importanti premi italiani dedicati esclusivamente ai creator e ai fenomeni virali. Quest’anno abbiamo deciso di sdoppiare la categoria Best Creator Comedy, per cercare di rendere giustizia ai tantissimi creator che si sono distinti negli ultimi mesi. Un’altra novità riguarda la premiazione del creator dell’anno che, per la prima volta, sarà scelto tra i nominati delle sedici categorie dagli stessi candidati.

Quest’anno i candidati sono più di 150, suddivisi in 16 categorie: Best TikTok creator, Best youtuber, Best streamer, Best Comedy Creator Male / Female, Couple of the Year (quella che vi ha fatto battere di più il cuore), Drama Legend (chi ha scatenato o è stato di più al centro dei drama), Best food creator, Revelation of the Year, Best value (chi usa i social per mandare messaggi importanti), Best Teen Idol Male / Female, Out of Drama (chi si è fatto notare senza cercare hype con drama o dissing), Best Fashion Creator, Best Beauty Creator e Best Meme.

I loro nomi sono stati scelti dalla redazione di Webboh dopo attente riflessioni, tenendo conto della crescita, dei contenuti e della varietà delle proposte che si sono viste sui social (e su Webboh) negli ultimi dodici mesi. Per centinaia di candidati, dunque, da oggi si apre la sfida all’ultimo voto per entrare nell’albo d’oro dei vincitori. Ora è il vostro momento!

Votare le categorie dei Webboh Awards 2024 è facile ed immediato: basta rispondere con le vostre preferenze ai sondaggi che trovate sul sito.

Le votazioni saranno valide fino al 3 marzo 2024 alle ore 14. Per scoprire i vincitori, invece, dovrete aspettare tre giorni, ovvero fino al 6 marzo 2023 quando trasmetteremo in diretta la cerimonia di premiazione dei Webboh Awards 2024. Ma di questo ve ne parleremo prossimamente!