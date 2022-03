Weber Shandwick, nasce nuova partnership per rafforzare l'ambiente LinkedIn

Comunicazione, Weber Shandwick Italia in partnership con Affinity Matters per rafforzarsi su LinkedIn

Weber Shandwick Italia, tra le agenzie leader in Italia nella consulenza di comunicazione e relazioni pubbliche, rafforza i suoi servizi strategici in ambito LinkedIn e annuncia una partnership con Affinity Matters, il brand di DML che ha sviluppato una suite completa di servizi erogabile tramite questo canale e una metodologia proprietaria di valutazione e misurazione del gap di affinità tra brand e persone.

L’agenzia potenzierà così un’area di servizio di rilevanza per i propri clienti, che sempre più spesso scelgono Weber Shandwick come partner per costruire o dare maggior valore alla propria presenza istituzionale e a quella della propria C-suite su un canale, LinkedIn, che negli ultimi anni è cresciuto di importanza nelle strategie comunicative e reputazionali verso il mercato e i dipendenti.

Weber Shandwick da anni investe nella conoscenza e nell’offering consulenziale di comunicazione su questa piattaforma. È stata per esempio tra le prime agenzie al mondo ad approntare studi, ricerche e metodologie sul CEO activism (è del 2010 la prima ricerca Socialising Your CEO firmata dall’agenzia) e sull’Employee Advocacy (già nel 2014 Weber Shandwick studiava infatti l’attivismo dei dipendenti in rete e ne categorizzava le tipologie nel suo Workforce Activism Spectrum, indirizzando la scelta dei talenti aziendali dalle più forti potenzialità comunicative). Negli anni ha confermato questo primato, e oggi che LinkedIn mostra interessanti tassi di sviluppo, è pronta ad affinare ulteriormente la sua consulenza, anche avvalendosi delle migliori tecnologie di monitoraggio e intelligenza, come quelle offerte da Affinity Matters.