Whatsapp, addio a un'amata funzione: ecco cosa non si potrà più fare

Whatsapp dice addio a un'amata funzione: sparisce lo "screenshot" e l'opzione "inoltra"

Novità in arrivo per l’applicazione di messaggistica istantanea più usata dagli utenti, Whatsapp. Novità a tutela della privacy e della sicurezza. A lanciare l’indiscrezione WabetaInfo, il portale che offre tutte le novità e informazioni sulla piattaforma, secondo cui con l’aggiornamento Android 2.22.25.20 Meta ha intenzione di eliminare la possibilità di screenshottare e inoltrare i messaggi.

L’App, che in passato è stata al centro di moltissime critiche per non aver a cuore i dati personali degli utenti, già dallo scorso novembre 2020 aveva introdotto nuove funzionalità a favore della protezione completa dei dati personali. Con questa nuova funzione Whatsapp si rivoluziona ancora su questa linea, per dare la possibilità di scrivere i messaggi senza il timore che questi vengano screenshottati dal ricevente; insomma, sembra che il messaggio in questione scompaia alla prima visualizzazione.

Sparirà anche l’opzione “Inoltra”, molto comoda in realtà per alcuni documenti o comunicazioni da passare tra un interlocutore e l’altro. Inizialmente la modifica si avrà nella versione beta, ma presto sarà a disposizione anche nella versione desktop.