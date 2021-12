WhatsApp, al via i pagamenti digitali con le criptovalute negli Usa

WhatsApp apre ai pagamenti con criptovalute negli USA

WhatsApp apre ai pagamenti con criptovalute negli Stati Uniti. WhatsApp entra nel mondo delle criptovalute con la possibilità, per gli utenti americani, di inviare e ricevere denaro in chat tramite il portafoglio digitale Novi, sviluppato da Facebook/Meta.

Per ora il programma interessa un numero limitato di account in territorio statunitense, ma il raggio d’azione dovrebbe allargarsi anche a India e Brasile, dove è cominciata la fase test.

WhatsApp e criptovalute, transazioni in Pax Dollar

Tutte le transazioni verranno effettuate utilizzando il Pax Dollar (USDP), criptovaluta che fa parte della categoria delle stable coin. Quest’ultime si differenziano dalle criptovalute “libere” come Bitcoin, perché il loro valore resta ancorato alla valuta fisica cui sono associate, in questo caso il dollaro. La conversione è quindi garantita in rapporto 1:1 ed è immediata. Insomma, un vero e proprio strumento di conversione da valuta fisica a criptovaluta.

Whatsapp conferma: "Nessun costo aggiuntivo"

Da WhatsApp arriva la conferma che il servizio non richiederà commissioni in nessuna fase, dalla conversione all’invio, così come per il deposito dei Pax Dollar sul proprio portafoglio. La custodia delle somme è affidata a Coinbase, una delle principali piattaforme di scambio di beni digitali, fondata nel 2012 da Brian Armstrong e Fred Ehrsam.