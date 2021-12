WhatsApp, foto che si cancellano? Ecco il trucco per farle sparire

WhatsApp, foto che si cancellano: da oggi si può permettere la visione di immagini e video in chat una sola volta

A quanti di voi è capitato di aver inviato una foto su WhatsApp ad un amico e pentirsi poi di averlo fatto? Bisogna fare molta attenzione a quello che si condivide in chat perché è proprio così che nascono fenomeni riprovevoli come quello del revenge porn. L'app di messaggistica più utilizzata al mondo fortunatamente ha introdotto una nuova funzione che permette di far scoparire una foto inviata dopo poco tempo. Si tratta di un tool molto simile a quello previsto dai Direct Messages su Instagram. Se invece siete stufi di ascoltare messaggi vocali infiniti, ecco un modo semplice e veloce per trascriverli e leggergli in seguito in tutta comodità.

WhatsApp, foto che si cancellano: ecco come fare

Per attivare le WhatsApp foto che si cancellano si deve selezionare un qualsiasi contenuto (immagine o video) che si intende condividere sia in una chat singola sia in una gruppo. Lo stesso vale anche se si realizza lo scatto in quel momento. Nella parte inferiore del contenuto, vicino alla barra per il testo, comparirà un numero 1 cerchiato. Premendolo si permetterà di vedere la foto una sola volta. Quest'ultima non verrà salvata nella galleria del destinatario, neanche se ha attivato il download automatico, si avrà sempre la possibilità si realizzare uno screenshot se si è abbastanza rapidi.