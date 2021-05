Whatsapp, messaggi vocali accelerati e chat nascoste: tutte le novità

L'ultimo aggiornamento di WhatsApp porta nuove importanti funzionalità, ma la più attesa dagli utenti è la la possibilità di velocizzare l’ascolto dei messaggi vocali. Per ora sembra disponibile solo per Android, ma a breve dovrebbe diventare disponibile anche per iOs. Anche se PlayStore riporta come data di aggiornamento dell’applicazione il 14 maggio, la funzione è stata abilitata solo nelle scorse ore.

Grazie a questo aggiornamento, quindi, si potrà aumentare la velocità di riproduzione dell’audio dei messaggi vocali scegliendo tra 1,5X e 2X, mentre per tornare a velocità normale basterà selezionare 1X. Ma c'è un'altra novità importante che riguarda la privacy degli utenti: con un nuovo aggiornamento si potranno aprire le chat con l’impronta digitale. Obiettivo: nascondere ciò che si è scritto a chiunque.

Per poter effettuare questa operazione, basta andare nelle Impostazioni, poi Account, Privacy e Blocco account con impronta digitale.

Ma tra le varie novità, WhatsApp sta per ricevere un’altra funzione legata a Instagram. Secondo Alessandro Paluzzi, attento osservatore delle evoluzioni della piattaforma, Instagram starebbe per introdurre la possibilità di utilizzare WhatsApp per ricevere il messaggio dedicato all’autenticazione a 2 fattori.