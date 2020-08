Wirecard: licenziamento per oltre la metà dei dipendenti tedeschi

Più della metà dei 1.300 dipendenti di Wirecard rimanenti in Germania saranno licenziati nell'ambito dello smantellamento della società finanziaria. Lo ha annunciato il curatore fallimentare.

In totale, 730 persone saranno licenziate e 570 rimarranno presso la sede di Aschheim, vicino a Monaco, ha detto Michael Jaffé, responsabile dell'organizzazione della procedura di liquidazione ufficialmente aperta oggi dai tribunali.

"La situazione economica di Wirecard era e rimane estremamente difficile a causa della mancanza di liquidità", ha spiegato l'amministratore. "Le solite misure di ristrutturazione e riduzione dei costi non sono sufficienti", ha aggiunto. D'ora in poi, il curatore negozierà "con diversi partner interessati" la vendita delle varie parti dell'azienda, con l'obiettivo di ottenere più risorse possibili per rimborsare i creditori. La procedura riguarda anche la gestione dei pagamenti, core business del gruppo, e Wirecard Bank, banca di diritto tedesco non fallita.