World Burger Day, il panino visto dagli italiani: gourmet, straniero e...sano

World Burger Day, com'è il panino più famoso del mondo visto dagli italiani

Il 28 maggio si celebra il World Burger Day, la giornata mondiale dedicata al piatto simbolo della cultura dello street food, che oggi si è evoluto dando vita a molteplici combinazioni di gusto in grado di soddisfare i palati più esigenti. Anche gli italiani, sempre più alla ricerca di nuove ispirazioni e sapori da mixare, si sono lasciati conquistare dal burger e lo hanno introdotto nella quotidianità. Lo sa bene HelloFresh, il rivoluzionario servizio di box ricette a domicilio, che ha voluto indagare - grazie a una survey veicolata su You Gov Italia- il rapporto e le preferenze degli italiani con questo piatto così amato e popolare.

Creatività è la parola d’ordine più importante per un’ampia fetta del campione; infatti, il 47% ha imparato a considerare il burger un piatto gourmet grazie anche all’incredibile varietà di versioni in cui può essere declinato. Non solo icona moderna proposta con ricette innovative, il burger è considerato da 2 italiani su 3 anche un piatto equilibrato dal punto di vista nutrizionale, purché si calibrino con cura gli ingredienti utilizzati nella sua preparazione.

Ma quali sono gli ingredienti più amati? La survey ha altresì indagato i must-have della versione perfetta, 4 ingredienti immancabili, in aggiunta al bun e al burger stesso. Per il 69% del campione, il formaggio è in cima alla lista, seguito da insalata fresca (scelta dal 64%) e dalle salse (preferite dal 63% e molto popolari soprattutto per chi ha meno di 44 anni). Tra le verdure must spiccano i pomodori (selezionati dal 55% degli intervistati). I dati confermano l’orientamento degli italiani nel preferire sapori freschi e genuini.