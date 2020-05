WPP Italia, nomine: Simona Maggini Country Manager, Massimo Beduschi Chairman

WPP Italia, nomine: Simona Maggini succede a Massimo Costa come Country Manager, Massimo Beduschi diventa Chairman.

WPP annuncia oggi la nomina di Simona Maggini come Country Manager di WPP per l'Italia, succedendo a Massimo Costa che ha deciso di dimettersi dal ruolo.

Simona Maggini, che manterrà il suo attuale ruolo di CEO di VMLY&R in Italia, è entrata a far parte di Y&R nel 2003. Ha ricoperto diversi ruoli di senior management e leadership tra cui quello di General Manager di Y&R e VML Italy, prima di essere promossa CEO nel 2015. Simona ha collaborato con molti clienti locali e internazionali di diversi settori, dalle telecomunicazioni al banking, all’industria alimentare e automobilistica. Ha anche svolto un ruolo di primo piano nello sviluppo di VMLY&R in Italia come agenzia di brand experience completamente integrata, che combina creatività eccezionale con competenza nel marketing digitale.

Massimo Beduschi viene promosso Presidente di WPP in Italia, essendo già Chief Operating Officer del Gruppo dal 2016. Continuerà a mantenere anche il ruolo di Chairman e CEO di GroupM Italia. Durante i suoi oltre 20 anni di carriera all’interno del Gruppo WPP, ha ricoperto posizioni di rilievo tra cui Chief Financial Officer di Mindshare Italy, CFO di GroupM Italy, Executive Chairman di Mindshare Italy e COO di GroupM Italy.

Massimo Costa ha ricoperto vari ruoli senior nei suoi 25 anni con l'azienda. Prima della sua nomina nel 2011 come Country Manager, è stato Presidente e CEO del gruppo Y&R in Italia e tra il 2005 e il 2010 Presidente e CEO di Y&R EMEA. I ruoli precedenti includevano quello di Vice-President di Y&R EMEA e Client Leader EMEA del cliente Colgate Palmolive.

Mark Read, CEO di WPP, ha dichiarato: “Massimo Costa ha dato un contributo molto significativo a WPP durante la sua lunga carriera. Più recentemente, ha svolto un ruolo centrale nella crescita di WPP in Italia, che è oggi nettamente leader di mercato. Vorrei ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per WPP nel corso di questi anni.

Simona Maggini è una leader altamente qualificata ed esperta con una storia basata su risultati per i clienti in differenti industry. Ha una profonda conoscenza del potere della creatività e della tecnologia per costruire brand e soddisfare le esigenze del marketing moderno.

Massimo Beduschi è parte importante del nostro team di leadership in Italia da molti anni, sia attraverso i suoi ruoli in GroupM che come Chief Operating Officer di WPP in Italia, e la sua promozione è assolutamente meritata. Sono lieto di avere un team così forte alla guida di questo importantissimo mercato per WPP."