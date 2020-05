WPP Italia, via Costa: Beduschi-Maggin in corsa per la successione

Massimo Costa e WPP Italia si separano. Secondo quanto riporta Engage, dopo 10 anni alla guida come Ceo della filiale italiana del principale gruppo pubblicitario mondiale, il manager avrebbe rassegnato le proprie dimissioni. L’annuncio della nuova organizzazione di vertice della società pare sia imminente, e possa arrivare già all’inizio della prossima settimana.

Lo successione sembra che avverrà in base alla rosa di nomi interni come Massimo Beduschi, attuale Chief Operating Officer di Wpp nel nostro Paese nonché Ceo e Chairman di GroupM, definito il successorie “naturale”. Ma c’è anche la suggestione di una guida al femminile offerta dal profilo di Simona Maggini, attuale Ceo del network VMLY&R e in prima linea nell’attività istituzionale della holding come presidente di Winspire Italia, il progetto di WPP dedicato all’empowerment delle donne.

Sotto la sua guida, Costa è riuscito a mantenere la sede italiana di WPP tra le 10 più importanti per la holding a livello globale, con un giro d’affari nell’ordine dei 400 milioni di euro nel 2019, anno chiuso con profittabilità a due cifre.

Sempre come riporta Engage, allo stesso tempo lascia un gruppo in una fase di piena trasformazione, in cui il trasferimento nella nuova sede unica del WPP Village a Milano (progetto in cui Costa si è speso molto in prima persona, e che ha subito ulteriori ritardi a causa del blocco dei lavori legato al coronavirus) rappresenta un passaggio-chiave del ripensamento complessivo delle modalità operative delle grandi holding della comunicazione nell’attuale scenario economico e mediatico.