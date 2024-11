XFactor 2024, chi è Mimì Caruso che ha emozionato cantando Dalla - L'adozione a 8 mesi, la musica nel Dna e Manuel Agnelli commosso

X Factor 2024, Mimì emoziona con “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla. Video

La stading ovation live del pubblico presente al quarto live di X Factor è solo una minima parte di quella che la ha tributato il televisivo (552.000 spettatori con il 3.3% negli ascolti tv in prime time di giovedì 14 novembre 2024 su Sky): Mimì Caruso è stata pura emozione con la sua voce potentissima che ha esaltato una canzone con un livello di difficoltà davvero alto quale “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla.

Non c'è più gusto - le parole di Jake La Furia -. Dovrei portare un messaggio pre-registrato e mettere sempre lo stesso: bravissima, non so che dire, sono estasiato. Questa canzone la puoi fare anche afona, sei un fenomeno tale che la puoi fare anche stando zitta».

Mimì canta “La Sera Dei Miracoli” di Lucio Dalla a X Factor 2024 / VIDEO



Chi è Mimì Caruso, talento allo stato puro di X Factor 2024

La 17enne di Usmate Velate (Monza e Brianza) prosegue il percorso a X Factor 2024 per la sua felicità e quella del suo giudice Manuel Agnelli che per lei all'inizio della stagione si era giocato l’X pass e aveva detto: “Sai cos’è? Nel mondo della musica di oggi le direzioni sono tutt’altre. Ma che me ne frega, hai una voce che è larga come uno stadio, fai dei passaggi dal pieno al falsetto con una naturalezza incredibile...A 17 anni. Un’intensità pazzesca. Sei meravigliosa”, parole pronunciate con gli occhi lucidi. Tanto che Jake La Furia aveva esclamato: “Ma Manuel stai piangendo?”. “No, mi è solo entrata una ragazza negli occhi”, la risposta scherzosa del frontman degli Afterhours.

Mimì Caruso ha conquistato tutti sin dai primi passi di X Factor 2024 con una esibizione fantastica di “Figures” di Jessie Reyez con i genitori. La giovane cantante 17enne è orginaria del Mali e venne adottata a otto mesi. Sua mamma è musicista ed è stata lei a trasmetterle la passione per la musica. Prima di X Factor aveva partecipato a eventi canori e corali, a concorsi come il Fantastico Festival (vincendo con una cover di Seven Nation Army nel 2023) e un anno fa alle selezioni di Sanremo Giovani (con il brano inedito Mi rubi il time). Nei Bootcamp di X Factor abbiamo visto Mimì esibirsi con “Godspeed” di Frank Ocean, mentre agli Home Visit con “Earfquake” di Tyler, the Creator. Sino a “I Will Survive” di Gloria Gaynor e alla stading ovation con “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla di cui si diceva.

X FACTOR 2024 - Mimì con “I Will Survive” di Gloria Gaynor - VIDEO





Mimì è la tra i 7 artisti rimasti in gara sulla strada che porta verso la finale del 7 dicembre 2024 a Napoli: e cresce l'attesa per la puntata in onda la prossima settimana - giovedì 21 novembre 2024 su Sky e Now (con i Coma Cose ospiti) - perchè sarà la volta del primo brano inedito.