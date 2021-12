Yamamay presenta il nuovo logo realizzato dagli studenti di IED Firenze

Yamamay annuncia un nuovo logo istituzionale che diventerà effettivo da gennaio 2022. Il progetto è stato affidato agli studenti del Master in Graphic Design di IED Firenze

Yamamay inaugura il nuovo anno presentando un nuovo logo istituzionale, una nuova identità visiva che si aggancia al passato guardando al futuro, una rivisitazione stilistica del logo che ha accompagnato il brand nei suoi primi 20 anni di attività e che con questa nuova veste è pronto per affrontare le sfide legate al digitale e ad un contesto visivamente articolato che richiede un’immagine ancora più leggibile.

Il progetto ‘Restyle the Yamamay logo’ è stato affidato da Yamamay a IED Firenze in collaborazione con l’Accademia Galli-IED NETWORK di Como, istituto con il quale Yamamay collabora da anni per progetti artistici e creativi di varia natura. Gli studenti del Master in Graphic Design - Focus on New Media di IED Firenze sono stati pertanto invitati nel mese di giugno 2021 a prendere parte ad un concorso di idee per elaborare una proposta di aggiornamento del logo Yamamay.

Dopo mesi di riunioni, revisioni e riflessioni, il logo ridisegnato di Yamamay è stato selezionato tra otto diversi progetti ideati dagli studenti e sarà presentato al pubblico a partire dal mese di gennaio 2022.

Il progetto è stato avviato da Alfredo Favi dell’agenzia creativa Arké che ha guidato gli studenti attraverso la storia del logo di Yamamay che lui stesso ha disegnato 20 anni fa, coordinato da Dario Mazzarella, responsabile dell’ufficio grafico Yamamay, il quale ha supervisionato attentamente gli sviluppi del progetto diventando un punto di riferimento per la master class e dai professori del corso coinvolto Isabella Ahmadzadeh, Cosimo Lorenzo Pancini e Marco Innocenti che hanno guidato gli studenti con passione e competenza.

Gli studenti che hanno partecipato al progetto sono: Jocel Renée Flores, Agnese Carlotti, Amr Sobhi, Elie Chammaa, Humera Alvi, Giulia Li Vigni, Sangeeta Kalsi, Wan Wang.

All’interno del percorso si sono particolarmente distinti e sono stati premiati da Yamamay per l’originalità del loro progetto creativo: Jocel Renée Flores (best logo), Agnese Carlotti (best monogram) e Amr Sobhi (best disruptive job). Il logo ridisegnato da Jocel Renée Flores è stato pertanto selezionato quale vincitore del contest e poi ulteriormente affinato e declinato in tutti i suoi aspetti tecnici unitamente alla creazione di un font proprietario denominato “Yamamay Sans” con la collaborazione dello Studio Kmzero di Firenze.

Yamamay Sans e Yamamay ‘Y

Per esprimere la forza propulsiva del brand -che vuole rimanere fedele alla propria identità ma anche proiettarsi verso il futuro- il logo è stato sviluppato dalla fonderia digitale Zetafonts in un vero e proprio sistema tipografico: la font Yamamay Sans, una famiglia di caratteri pensata per la comunicazione globale, che comprende un ricco set di glifi alfabetici latini e non, ed assicura un’immagine coordinata in tutte le occasioni d’uso.

Nel suo uso più comune il logo rosso, da sempre colore distintivo dell’anima di Yamamay, campeggerà su fondo bianco, senza box: una decisone stilistica dettata dalla necessità di alleggerire visivamente il logo rispetto alla versione precedente ed affrontare le sfide legate al digitale e a un panorama visivamente articolato, che richiede un’immagine altamente leggibile. Oltre al logo, è stato realizzato con immagine coordinata anche il monogramma tipografico di Yamamay ‘Y’, a comunicare l’essenza del marchio con un semplice e forte riferimento all’iconica y, che nei 20 anni di vita del brand si è trasformato in un elemento riconoscibile ed identitario. L’utilizzo del monogramma si rivela così integrante rispetto al solo logotipo, riuscendo a coprire aree di comunicazione che il solo logo non può raggiungere.

Il nuovo logo prenderà posto su tutti i mezzi e i materiali di comunicazione: vetrine negozio, shoppers, etichette dei prodotti ma anche sui canali social e sui canali digitali del brand.

"La collaborazione tra Yamamay e il Master di Graphic Design di IED Firenze si è rivelata un’esperienza formativa di alto livello, capace di incarnare il senso di “processo” racchiuso nella metodologia IED learning by doing. - ha dichiarato Isabella Ahmadzadeh, Coordinatrice del Master - I nostri studenti sono stati integrati in un vero e proprio percorso professionale, caratterizzato dalla presenza attiva e indispensabile dell’azienda da un lato e dal supporto del team dei nostri docenti dall’altro. È la sinergia di tutti i player del progetto che ha reso possibile individuare tra le proposte presentate quella che meglio rispondesse al brief presentato dal team dirigenziale e grafico di Yamamay. Un percorso di idee che grazie alla passione degli studenti, alla solidità del metodo e alla professionalità dei nostri docenti e dell’azienda ha portato alla nuova identità del brand".

"Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto dagli studenti dello IED, - ha commentato Francesco Pinto, Presidente di Inticom SpA - perché hanno perfettamente compreso ed interpretato le nostre indicazioni: l’identità del logo di Yamamay in questi vent’anni si è consolidata nell’immaginario comune; volevamo quindi che il logo venisse sottoposto ad un restyling che gli conferisse un’allure più moderna ma senza eccessivi stravolgimenti e gli studenti dello IED hanno fatto proprio questo: hanno operato una rivisitazione artistica del nostro logo rendendolo ancora più armonioso e contemporaneo, senza snaturarlo".