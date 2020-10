Clara Garcovich per Yata: sneaker vegane e Made in Italy

Una nuova acquisizione per Clara Garcovich Events and Public Relations che da ottobre è la nuova agenzia di comunicazione prodotto e corporate del brand YATAY, per cui coordinerà e gestirà tutte le attività di Media Relations, PR & Digital PR su mercato Italia, fungendo anche da hub sull’estero.

YATAY, fondato nel 2018 da Umberto De Marco, presidente di Coronet Spa – azienda italiana pioniera nella produzione di materiali ecologici - è un brand di luxury sneaker che unisce qualità artigianale e risorse etiche per creare calzature eccezionali, dal design minimal e dall’allure chic. Prodotte a mano in Italia e sviluppate per ridurre drasticamente l'impatto sull'ecosistema, le scarpe sono realizzate con prodotti eco-compatibili, tra cui materiali cruelty free (bio-polioli, polimeri estratti da cereali e mais, legno, gomma e plastica riciclata) e tecnologie avanzate, abbinando un comfort duraturo a uno stile impeccabile. YATAY è innovazione carbon-zero, produzione sostenibile, pratiche etiche e materiali innovativi. https://www.yatayatay.com/it

Nata nel 2002, l’agenzia Clara Garcovich sviluppa progetti di comunicazione integrata ed eventi per realtà appartenenti ai settori Fashion&Luxury, Investment and Retail Banking, Consulting&Research, Sport, FMCG, Design e Automotive. L’agenzia offre un servizio completo e coordinato, potendo contare sull’interazione tra i settori di Eventi, Ufficio Stampa PR e Digital PR, per un risultato che contempla tutti gli aspetti di un piano comunicazionale capace di affrontare e vincere le sfide del mercato.