Young Boys-Inter dove vederla (gratis) in tv e streaming. Champions League news e probabili formazioni

Young Boys-Inter diretta tv e streaming dei nerazzurri in Champions League

L'Inter in Svizzera sul campo dello Young Boys per rafforzare la sua classifica in Champions League. La squadra di Simone Inzaghi è partita con il piede giusto conquistando 4 punti nelle prime due partite: l'ottimo pareggio (0-0) sul campo del Manchester City e poi il poker calato a San Siro contro la Stella Rossa Belgrado (4-0). Attualmente è nona in classifica (le prime otto sono ammesse direttamente agli ottavi, le altre fino alla 24° fanno gli spareggi), ma è ancora presto per fare i conti. Young Boys-Inter dove vederla? Guida veloce per seguire Lautaro e compagni in diretta tv e streaming.

Young Boys-Inter dove vederla in tv e streaming

Young Boys-Inter sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video mercoledì 23 ottobre alle 21 e sarà dunque possibile seguirla sull'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console. C'è la possibilità per chi non è abbonato di vedere il match: chi vuole può sottoscrivere una prova gratuita di un mese per utilizzare il servizio Prime, senza pagare nulla. Al termine dei trenta giorni gratuiti l'abbonamento a Prime si rinnova per un mese o un anno automaticamente, ma in caso di cancellazione prima della fine del mese non è necessario pagare alcuna cifra.

Young Boys-Inter telecronisti

La sfida dell'Inter sul campo dello Young Boys sarà raccontata da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Alessia Tarquinio e Fernando Siani inviati a bordocampo. Nella VAR Room di Prime Video Gianpaolo Calvarese. In diretta dallo stadio Wankdorf di Berna Giulia Mizzoni, Julio Cesar, Gianfranco Zola e Federico Balzaretti.

Young Boys-Inter probabili formazioni

YOUNG BOYS (4-2-3-1): Von Ballmoos; Blum, Ali, Zoukrou, Hadjam; Niasse, Lauper; Monteiro, Imeri, Ugrinic; Ganvoula. Allenatore: Rahmen.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi. Allenatore: Inzaghi.