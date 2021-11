Youtube apre alle televendite: creato un canale di prodotti hi-tech

Youtube sbarca nel canale delle televendite: possibile fare acquisti (per ora) tecnologici e beauty

La piattaforma social Youtube punta sul mondo delle (tele) vendite: milioni di utenti interpellano i video Youtube per trovare gadget e prodotti che poi finiscono sui canali e-commerce di Amazon. Da ora, quindi il cambio di rotta: la prossima settimana, riferisce Pambianconews, il social ospiterà un evento di live streaming della durata di una settimana, chiamato Holiday stream and shop, in cui alcune star dei social media venderanno i propri prodotti e prodotti di marca direttamente sulla piattaforma. In seguito, alcuni utenti di Youtube saranno in grado di vendere beni dai loro video.

In particolare la piattaforma Youtube venderà prodotti tecnologici e beauty, per poi allargare l'offerta, coinvolgendo anche altri prodotti digitali. Tra gli altri, non è da escludere la vendita di criptovalute. Tale mossa rientra nel grade progetto dell'azienda di trasformare la piattaforma in un nuovo e-commerce: "Youtube ha un’enorme opportunità di shopping", sottolinea David Katz, vicepresidente del social.

L'azienda Youtube ha giocato con questa idea per anni, ma i suoi piani sono accelerati quando la pandemia ha creato un’impennata nelle prestazioni degli e-commerce. L’anno scorso, la piattaforma ha iniziato a chiedere ai creatori di tenere traccia degli elementi presenti nei filmati in una fase iniziale per creare funzionalità di acquisto direttamente all’interno dei video, come riportato per la prima volta da Bloomberg News .