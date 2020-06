RcsMediaGroup, Zanaboni lascia la direzione pubblicitaria

Raimondo Zanaboni lascia la direzione pubblicitaria di RcsMediaGroup, a riportarlo PrimaOnline.

É trapelata la notizia che il direttore della sezione Pubblicità di RcsMediaGroup Raimondo Zanaboni stia lasciando il suo ufficio per un altro importante incarico. Fonti non ufficiali indicherebbero la possibilità che si tratti di un coinvolgimento di Zanaboni nell’organizzazione commerciale delle Olimpiadi Milano Cortina.

Altre voci sosterrebbero che l'ex direttore sia in trattativa con la concessionaria del Gruppo Gedi per subentrare a Massimo Ghedini in Manzoni.

PrimaOnline smentisce la seconda ipotesi, assicurando la solidità della presenza di Ghedini nell'impresa multimediale.