Allergie stagionali, rimedi naturali: i benefici dello yogurt

Allergie stagionali, rimedi naturali: lo yogurt grazie ai fermenti lattici potrebbe ridurre i sintomi di allergie al polline e crociate - Salute e benessere

L'epidemia di Coronavirus non ha fermato l'esplosione per la primavera. Per molti significa che è arrivato ufficialmente l'inzio della bella stagione ma per altri è arrivato il momento di combattere le fastidiose allergie stagionali (ecco come distinguere i sintomi da quelli del covid-19). L'Istituto Auxologico Italiano stima che il 10-20% della popolazione soffra di allergia al polline e graminacee e per queste persone l'unico modo per ridurre i sintomi (starnuti, occhi gonfi, prurito al palato, etc.) è quello di imbottirsi di antistaminici.

Un aiuto per chi soffre di allergie stagionali potrebbe arrivare dagli ultimi studi sull'intestino, che confermano come un microbiota sano può ridurre i sintomi associati a questi disturbi. Lo yogurt, in particolare, può essere un'arma in più per lenire il fastidio.

Allergie stagionali, rimedi naturali: lo yogurt migliora la salute del microbiota per combattere i sintomi delle allergie - Salute e benessere

Lo yogurt è ricco di fermenti lattici amici dell'intestino e che secondo recenti ricerche possono aiutare i ridurre i sintomi delle allergie stagionali. In particolare sarebbero utili allo scopo fermenti come l'eubacteria, bifidobacteria e lactobacillus. L'effetto dello yogurt, o ancora meglio del kefir, sarebbe particolarmente efficace contro le allergie ai pollini e crociate, ovvero quelle associate ad alimenti che una volta ingeriti provocano una reazione eccessiva del sistema immunitario.

Allergie stagionali, rimedi naturali: quanto e quale yogurt consumare per ottenere gli effetti benefici contro le allergie - Salute e benessere

Si ritiene quindi che l'assunzione di uno yogurt al giorno può aiutare a sentire meno il fastidio delle allergie stagionali. Questo prodotto è ideale per la colazione, per la praparazione di ricette dolci e salate e per uno snack utile a spezzare la fame tra un pasto e l'altro. Per mantenere l'efficacia dei fermenti lattici, però, va consumato a crudo.

E' importante ricordare che chi è intollerante al lattosio deve consumare solo alimenti che ne sono provi. Anche per questo motivo, prima di avviare la "cura dello yogurt" per combattere le allergie stagionali, è meglio rivolgersi ad un esperto, medico o nutrionista, per avere consigli professionali su come migliorare la salute del microbiota in tutta sicurezza.