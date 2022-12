Allerta sanitaria in Spagna, ritirati tre farmaci: ecco quali

Allerta sanitaria in Spagna, Ema: "Rischio di gravi danni renali"

Scoppia l'allarta sanitaria in Spagna: il Paese ha deciso di ritirare tre farmaci dal mercato. Da giovedì cesseranno di essere distribuiti, secondo la comunicazione dell'Agenzia spagnola per i medicinali e i prodotti sanitari (Aemps). La misura è stata adottata dopo la raccomandazione dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA), concordata dopo quella effettuata dal Comitato europeo di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (PRAC). Le scorte disponibili negli ospedali e negli altri centri sanitari dovranno essere restituite ai laboratori. A darne notizia è il sito online Leggo.

La decisione spagnola segue l'indicazione dell'Agenzia europea per i medicinali sulle soluzioni di amido idrossietilico (HEA). Nel provvedimento, pubblicato lo scorso 24 maggio, si legge che non dovranno essere "utilizzate per il trattamento di pazienti con sepsi (infezione batterica del sangue) o ustioni o pazienti in condizioni critiche, a causa di un aumentato rischio di danno renale e mortalità". Le conclusioni sottolineano che i rischi superano i benefici e che è necessario sospenderne l'uso in tutti i paesi dell'Unione europea.

In particolare, si legge su Leggo, i farmaci che non saranno più disponibili sono Isohes, Voluyte e Voluven (disponibile anche in Italia). Che sono solitamente utilizzati per ripristinare la volemia causata dal sanguinamento quando il trattamento con i soli cristalloidi non è ritenuto sufficiente.