Alzheimer in rapida diffusione in Italia, da Korian un webinar di formazione

In Italia, sono oltre 1 milione e 100 mila le persone affette da demenza, delle quali il 60% da Alzheimer e il 78% con un’età superiore agli 80 anni e in maggioranza donne (rapporto con gli uomini di 2,4 a 12). Nel nostro Paese sono oltre 3,5 milioni3 i caregiver che si prendono cura di persone affette da demenza, in prevalenza donne.

Patologie in rapida diffusione, non solo nel mondo ma anche in Italia secondo gli ultimi dati disponibili: nel mondo ogni 3 secondi una persona sviluppa una forma di demenza, oltre 55 milioni di persone convivono con la demenza, nel 2010 erano “solo” 35,6 milioni, mentre le proiezioni parlano di 78 milioni entro il 2030 e 139 milioni entro il 20501. Ad oggi, inoltre, solo un quarto dei Paesi del mondo ha politiche o piani di sostegno nazionali e la metà di questi si trovano in Europa.

Korian, Gruppo leader europeo nei servizi di assistenza e cura, in occasione del mese dell’Alzheimer presenta il primo webinar gratuito rivolto ai caregiver di persone affette da demenza. Il percorso strutturato in sei tappe tematiche ha l’obiettivo di dotare i caregiver di alcuni strumenti indispensabili per assistere una persona affetta da demenza, o imparare ad individuare quelli che possono essere i primi segnali dell’insorgere della patologia.

“Siamo entusiasti di mettere quest’anno a disposizione di tutti i caregiver il nuovo format digitale e gratuito di ‘Fermata Alzheimer’”, dichiara Federico Guidoni, CEO Korian Italia. “Il tour di Fermata Alzheimer negli ultimi due anni ha girato l’Italia per sensibilizzare la popolazione circa le demenze e fornire ai caregiver supporto concreto nell’affrontarle. Quest’anno vogliamo fare di più grazie a un percorso tematico strutturato intorno al know-how sviluppato da Korian e dai suoi partner qualificati. Vogliamo far sapere a chi si trova a fronteggiare le demenze che non è solo e che in Korian può trovare un sostegno concreto per combattere il senso di spaesamento dovuto al primo contatto con queste patologie. In particolare, il morbo di Alzheimer, che è la forma più comune, in rapida ascesa e che contribuisce nel mondo al 60-70% dei casi di demenze”.

Fermata Alzheimer 2021 è strutturato in sei webinar tematici, tenuti da professionisti Korian e pensati integrando l’approccio “Positive Care” elaborato da Korian per rispondere a tutte le possibili domande di chi affronta già la malattia, o vi si è approcciato da poco.

ALZHEIMER: GLI INIZI

Come riconoscere le prime avvisaglie, quali esami svolgere e a chi rivolgersi nella fase iniziale della malattia, per affrontare al meglio la situazione in famiglia.

CAREGIVER: AIUTIAMOLI AD AIUTARE

L’emergenza sanitaria dovuta al COVID-19 ha spesso isolato i caregiver, che si sono trovati ad affrontare situazioni complesse senza la dovuta assistenza. È importante stare bene per far stare bene. Un incontro per parlare insieme delle proprie emozioni, paure e sentimenti nell’affrontare la malattia invisibile.

TERAPIE NON FARMACOLOGICHE: I BENEFICI

Affiancate alla classica terapia farmacologica, le terapie non farmacologiche possono essere utili per rallentare il declino cognitivo e funzionale e controllare i disturbi del comportamento. Parleremo insieme di doll-therapy, terapia della musica, pet therapy… per capire come sia possibile utilizzarle anche a casa.

ALIMENTAZIONE: IL BENESSERE INIZIA A TAVOLA

Il momento dei pasti può diventare una pausa positiva o un momento di forte stress per il caregiver e per la persona affetta da Alzheimer. Scopriamo insieme alcuni consigli nutrizionali per una dieta bilanciata e piccoli accorgimenti per favorire il benessere a tavola.

CASA ALZHEIMER: VIVERE GLI AMBIENTI

L’ambiente che circonda una persona affetta da Alzheimer può influire drasticamente sulla sua serenità e sui suoi comportamenti: alcune semplici istruzioni per ricreare un’atmosfera confortevole, sicura e familiare.

PAROLA AGLI OPERATORI: COME CREARE UNA BUONA RELAZIONE DI CURA

Un canale diretto per confrontarsi con chi si occupa personalmente e a livello professionale delle persone affette da demenza, sottolineando risorse e strategie da mettere in campo per superare le difficoltà che si possono incontrare.

Maggiori approfondimenti sono disponibili sulla pagina https://www.korian.it/fermata-alzheimer-online/. Dal 22 settembre sarà attivo il nuovo portale Korian, da cui sarà possibile partecipare gratuitamente ai webinar in live streaming o rivederli on demand, porre domande ai nostri professionisti e consultare e scaricare i materiali e le guide Korian.