Anoressia nervosa: cos'è e perché è molto pericolosa

Cos'è l'anoressia nervosa, i sintomi, le cause e cosa possiamo fare per affrontarla

L'anoressia nervosa è un disturbo mentale caratterizzato da una paura ossessiva di ingrassare e da una restrizione patologica dell'apporto calorico. A differenza dell'anoressia tradizionale, le persone con questo tipo di problema non sono necessariamente ossessionate dal loro peso o dall'aspetto, ma possono essere anche preoccupati per i rischi per la salute immaginari associati al sovrappeso. Questa paura può portare ad abitudini alimentari estremamente dannose, anche in assenza di segni di malnutrizione. L'anoressia nervosa è un problema relativamente nuovo e su cui c'è ancora molto da scoprire. Quello che già sappiamo, tuttavia, è che può essere molto pericolosa. Vediamo insieme quali sono i sintomi e le cause e come possiamo fare per affrontarla.

Cos'è l'anoressia nervosa: la definizione

L'anoressia nervosa è un disturbo alimentare caratterizzato da un peso corporeo anormalmente basso, intensa paura di aumentare di peso e un'immagine corporea di sé distorta. Le persone con anoressia spesso si lasciano andare a lunghi periodi di digiuno o si esercitano eccessivamente per perdere peso. Questa condizione può essere mortale. Fino al 20% delle persone con anoressia rischia di perdere la vita per complicazioni legate a questo disturbo.

L'anoressia nervosa inizia tipicamente nell'adolescenza o nella prima età adulta. Le donne hanno maggiori probabilità di sviluppare la condizione rispetto agli uomini, anche se negli ultimi anni c'è una tendenza in crescita di casi di ragazzi affetti da questo tipo di problema

Sintomi e cause dell'anoressia nervosa

I sintomi più comuni dell'anoressia includono perdita di peso, ossessione per il cibo e per il proprio aspetto fisico, difficoltà a mangiare. Le persone che soffrono di anoressia possono anche avere una pressione sanguigna bassa, un battito cardiaco lento o capogiri e svenimenti frequenti. Inoltre, la loro pelle può essere secca, i capelli fragili e il ciclo mestruale problematico.

Sebbene la causa dell'anoressia nervosa sia sconosciuta, molti esperti ritengono che una combinazione di fattori psicologici, ambientali e genetici contribuisca al suo sviluppo. Alcune persone possono sviluppare il disturbo in risposta a stress emotivo o eventi traumatici della vita, come abusi infantili o morte di una persona cara. Altri possono avere una storia di perfezionismo o disturbo ossessivo-compulsivo.

I fattori ambientali che possono contribuire all'anoressia nervosa includono la percezione da parte dei media della magrezza come il tipo di corpo ideale e l'enfasi della società sull'essere magri. Per questo motivo si tratta di un problema subdolo che difficilmente può essere superato facendo ricorso solo alle proprie forze.

Come affrontare l'anoressia nervosa

Se stai lottando con questo problema, o conosci qualcuno che ne è affetto, è importante chiedere aiuto a un professionista. Un terapeuta o un consulente può aiutarti ad affrontare i problemi di fondo che stanno causando comportamenti alimentari malsani. Inoltre, può sviluppare con te una dieta sana che ti aiuterà ad aumentare di peso in modo corretto.

È anche importante creare una rete di supporto. Amici e familiari possono aiutare il paziente a comportarsi in modo responsabile e in linea con il proprio piano di trattamento. Possono anche fornire incoraggiamento nei momenti di difficoltà e allontanare le tentazioni del digiuno.

L'anoressia nervosa può essere un disturbo molto difficile da superare, ma con pazienza e perseveranza è possibile farlo.