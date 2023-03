Apparecchi acustici: tutto ciò che c’è da sapere

Apparecchi acustici: come funzionano e quale scegliere

Gli apparecchi acustici sono dispositivi che migliorano la capacità uditiva delle persone affette da una riduzione dell'udito. Il loro funzionamento è basato sulla trasformazione dei segnali acustici in segnali elettrici che possono essere elaborati e amplificati, i costi degli apparecchi acustici variano a seconda delle funzionalità e della tecnologia utilizzata. Oggi vediamo insieme le tipologie disponibili sul mercato e quali scegliere.

Tipologie di apparecchi acustici

In generale tutti i dispositivi di questo tipo sono composti da tre parti principali: un microfono, un amplificatore e un altoparlante. Il microfono raccoglie il suono dall'ambiente circostante, l'amplificatore amplifica il segnale e l'altoparlante trasmette il suono all'orecchio dell'utente. Comunque esistono diversi tipologie di apparecchi acustici sul mercato, ognuno dei quali è stato progettato per soddisfare esigenze specifiche. Tra i principali tipi disponibili ci sono:

Apparecchi Intrauricolari: sono progettati per adattarsi al canale uditivo dell'utente. Sono discreti e adatti a persone con una perdita uditiva lieve o moderata.

Apparecchi Retroauricolari: si adattano alla parte posteriore dell'orecchio dell'utente. Sono pensati per persone con una perdita uditiva da lieve a grave.

Apparecchi Open fit: sono simili ai retroauricolari ma hanno un design più discreto. Sono adatti a coloro che hanno subito una perdita uditiva lieve o moderata e sono spesso usati in caso di tinnito.

Apparecchi Implantabili: sono impiantati chirurgicamente nell'orecchio dell'utente. Sono stati creati per soggetti che hanno subito una perdita uditiva da grave a profonda.

Guida alla scelta dell'apparecchio acustico

La scelta dell'apparecchio acustico più adatto dipende da vari fattori, tra cui il grado della perdita uditiva, lo stile di vita e il budget. Il primo passo per scegliere un apparecchio acustico è sottoporsi ad un esame uditivo completo da un audiologo o un otorinolaringoiatra. Questo esame determinerà il grado della perdita uditiva e aiuterà a scegliere l'apparecchio acustico più adatto. In generale, le persone con una perdita uditiva lieve o moderata possono utilizzare apparecchi acustici intrauricolari o open fit, mentre quelle con una perdita uditiva da lieve a grave dovranno optare per apparecchi acustici retroauricolari. Le persone con una perdita uditiva da grave a profonda possono beneficiare di apparecchi acustici implantabili.

Lo stile di vita dell'utente è un altro fattore importante da considerare nella scelta dell'apparecchio acustico. Le persone attive che partecipano a molte attività all'aperto potrebbero preferire apparecchi acustici resistenti all'acqua e alle intemperie. Gli anziani, invece, potrebbero preferire apparecchi acustici con pulsanti di grandi dimensioni per una facile regolazione.

Infine, c’è da considerare il budget. Il costo di questi dispositivi può variare notevolmente, a seconda della marca, del modello e delle caratteristiche. È cruciale scegliere un apparecchio acustico che soddisfi le proprie esigenze uditive senza superare il proprio budget. Il prezzo degli apparecchi acustici può variare da alcune centinaia di euro per quelli più semplici a diverse migliaia di euro per quelli più avanzati. In genere, quelli più costosi offrono funzionalità più smart come la riduzione del rumore, la connettività Bluetooth e la capacità di adattarsi automaticamente a diversi ambienti acustici.

Tuttavia, ci sono anche apparecchi acustici più economici che possono essere altrettanto efficaci. È importante discutere con l'audiologo o il professionista dell'udito per trovare un equilibrio tra le proprie esigenze e il budget disponibile. Un fattore da considerare è anche che molti assicuratori sanitari offrono coperture per gli apparecchi acustici. È importante verificare se la propria polizza assicurativa copre questo tipo di apparecchiature e, in tal caso, quale è il limite di copertura.

Alcuni assicuratori sanitari potrebbero anche offrire sconti per i loro assicurati. In sintesi, il budget è un fattore importante nella scelta degli apparecchi acustici, ma non dovrebbe essere l'unico fattore decisionale. È importante scegliere un apparecchio acustico che soddisfi le proprie esigenze uditive e che sia confortevole da indossare. Discutere con un audiologo o un professionista dell'udito può aiutare a trovare l'apparecchio acustico giusto che soddisfi le proprie esigenze e il proprio budget.