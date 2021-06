Appello: “Le Regioni facciano subito scorte di vaccini contro l’influenza”

Variante Delta, variante Delta +. E poi la classica influenza stagionale che, senza più l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, potrebbe riprendere vigore il prossimo autunno. La scorsa stagione ha visto un crollo dei contagi da influenza proprio grazie all’uso dei dispositivi di protezione.

Ma nessuno sa oggi cosa succederà in autunno, con quanta forza potrà incidere la variante Delta del Covid e soprattutto la probabile co-circolazione di Sars-CoV-2 e virus influenzali.

Viene quindi raccomandato alle regioni e province autonome di avviare, da subito, le gare per l'approvvigionamento dei vaccini anti-influenzali basandole su stime effettuate sulla popolazione eleggibile e non sulle coperture delle stagioni precedenti. Con apposita circolare ministeriale la vaccinazione viene raccomandata, e quindi offerta gratuitamente, agli anziani (età superiore ai 65 anni), alle persone appartenenti a categorie a rischio di complicanze perché affette da patologie croniche (malattie cardiovascolari, respiratorie, diabete), alle donne in gravidanza, nonché agli addetti ai servizi essenziali. Poiché permane una situazione pandemica da Covid-19, nella menzionata circolare si rappresenta l'opportunità di raccomandare la vaccinazione antinfluenzale nella fascia di età 6 mesi-6 anni, anche al fine di ridurre la circolazione del virus influenzale fra gli adulti e gli anziani".

La circolare è firmata dal Sottosegretario Costa.

La circolare

Si legge nella circolare:

“L'Organizzazione Mondiale della Sanità-OMS raccomanda di riconsiderare la priorità dei gruppi a rischio per la vaccinazione antinfluenzale durante la pandemia da COVID-19, per i seguenti motivi:

assicurare un controllo ottimale dell'influenza tra i gruppi ad alto rischio di forme gravi di malattia COVID-19 e di influenza. Il ricovero in strutture sanitarie potrebbe aumentare il rischio di esposizione a SARS-CoV-2 e il successivo sviluppo di forme gravi di COVID-19; diminuire gli accessi al Pronto Soccorso e i ricoveri per influenza; ridurre l'assenteismo tra gli operatori sanitari e di altri servizi essenziali per la risposta a COVID-19; assicurare la gestione e l'uso ottimale dei vaccini contro l'influenza stagionale, potenzialmente limitati in tutto il mondo.



Vista l'attuale situazione epidemiologica relativa alla circolazione di SARS-CoV-2, la Circolare raccomanda di anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale a partire dall'inizio di ottobre e di offrire la vaccinazione ai soggetti eleggibili in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche se si presentano in ritardo per la vaccinazione.



Ogni regione e provincia autonoma stabilisce le strutture deputate alla vaccinazione (i Servizi di vaccinazione dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta), nonché le modalità organizzative per l'acquisto (attraverso bandi di gara regionali) e la distribuzione dei vaccini.