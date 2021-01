Arriva "SaniTask": il primo hub per la community del management della sanità

È online SaniTask (www.sanitask.it) il primo video-portaledella sanità italiana realizzato da Sics – Società italiana di comunicazione scientifica esanitaria e supportato da Alfasigma in maniera non condizionata

SaniTask intende raccogliere attorno al comune obiettivo di rilancio e riorganizzazione delServizio Sanitario Nazionale l’intera community del management sanitario della sanitàpubblica e privata: Top, Low & Middle Management.Insomma, una vera e propria Task Force del management sanitario italiano che potrà trovarein SaniTask il proprio strumento di comunicazione e confronto privilegiato.

Ogni 15 giorni una newsletter raggiungerà circa 50mila manager della sanità, clinici, dirigenti e stakeholder istituzionali. Ogni mese andrà in onda, in diretta streaming, un Live Talk per approfondire i temi del momento tra quelli condivisi con un Board Editoriale di altissimo livello.

Il primo Live streaming è fissato per il prossimo 28 gennaio (alle ore 14.30) ed oltre a presentare l’iniziativa editoriale sarà una preziosa occasione per fare il punto sulle maggiorisfide che attendono il management italiano

All’iniziativa, che sarà trasmessa su SaniTask e su tutti i canali Social del Gruppo di SicsEditore parteciperà il Board editoriale che è composto da: Arturo Cavaliere – PresidenteSifo (Società Italiana di Farmacia Ospedaliera) e Direttore della Farmacia Aziendale dellaAsl di Viterbo; Gianfranco Finzi – Presidente Anmdo (Associazione Nazionale dei Medicidelle Direzioni Ospedaliere) e Direttore Sanitario Ospedali Privati Riuniti di Bologna; Tiziana Frittelli – Presidente Federsanità Anci e Direttore Generale Azienda Ospedaliera Universitaria di Roma Tor vergata; Francesco Ripa di Meana - Presidente Fiaso (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) e Direttore Generale IFO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri, Istituto Regina Elena e San Gallicano e Gennaro Volpe – Presidente Card (Confederazione delle Associazioni Regionali di Distretto) e Direttore Generale della Asl di Benevento.

Documenti, studi e le ricerche saranno raccolti infine nella sezione SaniData per costituire l’utile base comune di approfondimento per orientare le scelte e focalizzare le prospettiveattraverso cui realizzare l’azione manageriale di ciascuno.

“Chiunque, a qualsiasi titolo, sia egli un clinico o un dirigente sanitario, un professionista confunzioni di direzione o con ruoli e responsabilità manageriali” – sottolinea Francesco MariaAvitto, Direttore Editoriale di Sics Editore “potrà trovare in SaniTask un’Agorà privilegiata peril confronto e l’approfondimento sulle sfide che l’intero corpus del management della sanitàitaliana sta affrontando e dovrà affrontare per il futuro del sistema nel nostro Paese”.

“Siamo convinti che possa diventare un utile strumento di confronto e dialogo tra manager,operatori della sanità, politica e industria – dichiara Pier Vincenzo Colli, CEO Alfasigma.

“Oggi più che mai – sottolinea ancora Colli - c’è l’urgenza di approfondire con competenza itemi del sistema sanitario nazionale, un bene inestimabile per il nostro Paese: dal modello diassistenza del crescente numero di pazienti cronici ai nuovi equilibri della continuitàospedale-territorio, dallo sviluppo della digitalizzazione e al miglioramento dell’accesso allecure. Come azienda leader dell’industria farmaceutica italiana, oltre a sponsorizzareSaniTask, il nostro ruolo è quello di partecipare al progetto anche in termini di contenuti,offrendo il punto di vista, il know how e i dati di chi opera tutti i giorni con passione permettere a disposizione farmaci utilizzati da milioni di pazienti, collaborando con migliaia dimedici, farmacisti e operatori sanitari”.

SaniTask presenta già una serie di contenuti, dati e interviste all’indirizzo sanitask.it chepossono offrire lo stimolo al dibattito sulla sanità italiana del futuro, ad un anno dallo scoppiodella pandemia e alla vigilia del dispiegamento dei fondi di Next Generation EU.